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華碩衝AI伺服器 寶劍出鞘！籌組團隊打造AI LAB

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩衝刺AI伺服器業務放大絕。路透
華碩衝刺AI伺服器業務放大絕。路透

華碩（2357）衝刺AI伺服器業務放大絕，籌組數十人團隊，在桃園蘆竹打造「AI LAB」，透過AI LAB內部自動化與高效能軟硬體測試環境，大幅縮減產品驗證及客戶算力上線時間，創造最大化生產效率。

相較於其他品牌同業，華碩在AI伺服器領域屬於後進者。華碩成立桃園AI LAB，成為旗下驗證與研發AI伺服器的秘密基地，是華碩AI伺服器彎道超車同業的關鍵利器。

華碩桃園AI LAB概況
華碩桃園AI LAB概況

華碩已拍板，上調今年AI伺服器營收成長目標，由原訂100％，調高至150％，迅速成長關鍵原因之一，就是桃園AI LAB助攻。具備整櫃測試環境，軟硬體研發團隊就近進行調校與除錯，大幅縮短產品驗證及客戶算力上線時間。

華碩AI伺服器業務歸屬基礎方案事業群，在桃園AI LAB常駐研發、測試人員約數十名，其他研發人員位於北投總部。

華碩說明，桃園AI LAB落腳製造夥伴工廠所在地蘆竹，有地利之便。過去若生產現場發現問題，研發人員從台北前往工廠支援，往返交通及溝通耗時。AI LAB與製造夥伴工廠交通不到十分鐘，有軟硬體問題就由研發團隊就近進行Debug及調校，更有效率。

另一方面，華碩基礎方案事業群資深經理呂益丞分析，AI伺服器進入整櫃時代後，研發驗證的複雜度大幅提高，除了單一伺服器節點外，還必須整合交換器、NVLink以及水冷、電力等周邊系統，必須具備完整環境進行整櫃測試。

華碩北投總部屬於辦公大樓，AI伺服器強化液冷散熱系統，加上電壓電力需求，原辦公大樓不適合水冷等完整管線與長時間驗證，在桃園AI LAB建置測試型機房，可以解決承重、電力與水冷系統等問題。

此外，華碩強調自動化部署，以提高驗證及出貨效率。透過自研的自動化工具，將原先數小時的作業時間縮減至僅30分鐘。

呂益丞表示，對AI客戶而言，伺服器交貨後仍須經歷安裝、驗證、試跑等程序，愈快完成部署，就能愈早投入實際運算，華碩希望進一步縮短從設備交付到正式上線的時間周期。

華碩 伺服器 算力 AI

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