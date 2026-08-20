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AI需求強強滾！7月美國訂單首度破400億美元 下半年還會再創高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部統計處20日指出，7月美國接單破400億美元，來到407.9億美元。路透
經濟部統計處20日指出，7月美國接單破400億美元，來到407.9億美元。路透

美國訂單強強滾。經濟部統計處20日指出，7月美國接單破400億美元，來到407.9億美元，接連超越2026年3月、5月、6月表現，7月第四度再創歷史單月新高紀錄，年增率88.9%，再創歷年單月最高漲幅。

經濟部統計處長黃偉傑表示，美國訂單主要就是伺服器，今年內伺服器接單展望仍佳，再加上進入年底傳統消費旺季，AI供應鏈加上傳產貨品訂單，美國訂單今年內有機會還會再創新紀錄。

美國現為我最大訂單來源，主要仍是以AI供應鏈為主，七大貨品中，包括資訊通信產品、電子產品、基本金屬及機械等四大貨品，美國都是最大訂單來源。其中，資訊通信產品美國訂單占比逾五成一，占我全體電子產品訂單也有42.6%。

經濟部統計指出，7月美國訂單407.9億美元，月增5.5%，年增88.9%，以資訊通信產品增加103.7億美元、增156.8%較多。

7月中國大陸及香港訂單170.2億美元，月減0.2%，年增47.2%，以電子產品增加47.5億美元、增71.5%較多。黃偉傑分析，中國大陸也在發展AI，因此訂單多是伺服器、記憶體、網通、電子零組件等產品，惟中國大陸受到美國科技管制，不能進口高階產品。

他指出，中國大陸目前經濟情勢「外強內弱」，出口表現不錯，但內需疲弱。隨著全球景氣稍有回溫，中國大陸下半年也有雙11消費旺季，預估中國大陸訂單下半年也會增加。

此外，歐洲7月訂單104.4億美元，月減3.4%，年增33.1%，其中以資訊通信產品增加21.6億美元、成長57.4%較多。

東協7月訂單165.1億美元，月增6.1%，年增61.1%，其中以電子產品增加37.4億美元、增99.1%較多。

美國 伺服器 供應鏈

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