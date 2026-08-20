ABF增層膜供應吃緊掀搶料潮 中美晶迎轉單

AI需求強勁，ABF載板關鍵材料「增層膜」爆搶料大戰，傳出全球增層膜龍頭日商味之素（Ajinomoto）因產能滿載、供不應求，開始選擇性出貨，已有廠商接獲減供三成通知。台廠中，中美晶（5483）集團為少數具自主研發及量產能力的增層膜供應商，有望迎來轉單。

消息指出，味之素掌握全球逾九成ABF增層膜供應，具有絕對市場定價與主導權。由於AI需求強勁，帶動ABF載板需求激增，順勢推升增層膜需求爆發，惟先前增層膜供應商原本就不多，擴產幅度也微乎其微，隨著市場需求瞬間湧出，現階段增層膜供應嚴重吃緊。

據了解，味之素增層膜目前月產能逾200萬平方公尺，今年第2季產線已接近滿載，儘管公司自2023年起投入約250億日圓擴產，規劃2030年前將產能提高約五成，並計劃在日本岐阜縣可兒市興建第三座工廠，但新增產能最快仍要數年後才陸續到位，意味短期供給缺口難以快速舒緩。

為此，味之素執行「挑單出貨」策略，優先滿足日本客戶及海外核心客戶需求，相關終端多數供應輝達、超微及英特爾等AI加速器所需FC-BGA載板，並削減其他客戶出貨量。據悉，味之素已告知部分大陸客戶，供應量可能縮減約30%，惟目前減供幅度尚未獲味之素證實。

法人分析，味之素若進一步調整客戶供應配置，勢必加速載板廠尋找第二供應來源，中美晶集團旗下晶化科技可望因此獲得轉單。據悉，晶化科技成立於2015年，2024年底納入中美晶集團，現階段中美晶持股約50.8%。

晶化科技主攻半導體關鍵材料自主化，是國內首家自主研發、生產台灣絕緣增層膜的業者，相關產品已通過國內外多家客戶驗證並展開小量出貨。

業界指出，晶化科技增層膜強調膜材韌性、不易脆化，並可依客戶製程需求調整材料配方，在AI帶動ABF載板需求再起、國際大廠供應吃緊之際，一旦客戶加速導入第二供應商，晶化科技有望由驗證、小量出貨進一步朝放量邁進，除可望承接部分轉單，也將為中美晶集團在半導體材料版圖再添成長新動能。