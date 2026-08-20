正文：攜手印度電信營運商 推毫米波技術

隨著專業雲台相機、360度全景相機、運動相機及無人機等新世代拍攝裝置，陸續支援8K高解析錄影，市場對記憶卡的裝置相容性、傳輸穩定性及應用效能需求也隨之提升，記憶體品牌暨模組大廠十銓科技（4967）引領業界全新推出ACE 8K MicroSDXC記憶卡，不僅完美相容主流手持裝置，更支援A2應用效能與V30影片速度，無論日常隨拍或專業創作，皆能流暢無阻地穩定傳輸，完美保存每一幀高規格的動態影像。

2026-08-20 18:29