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正文：攜手印度電信營運商 推毫米波技術

中央社／ 台北20日電

網通廠正文科技今天表示，正文WiFi毫米波固定無線接取（FWA）產品，符合印度電信部最新發布WiFi overmmWave（WomT）技術規範，並與印度當地一級電信營運商合作開發部署，預計未來也將此前瞻技術延伸推廣至歐美等其他國際市場。

正文透過文字訊息說明，印度電信部（DoT）轄下電信工程中心（TEC）於8月14日正式發布，關於26GHz（n258）許可頻段下WiFi技術的臨時通用要求（Provisional Generic Requirement）。

正文表示，此Provisional GR開放製造商與電信營運商在真實環境中進行現場試驗（Field Trial），以驗證WiFi與既有3GPP/5G/IMT網路間無干擾共存可行性。完成無干擾共存可行性場域試驗後，印度電信部將會進一步推進商業運轉的正式標準。

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