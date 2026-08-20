2026未來辦公趨勢調查 仲量聯行：亞太區不動產領域AI全面應用僅15%

儘管市場普遍擔憂AI可能取代人力，仲量聯行最新發布的《2026未來辦公趨勢調查》指出，亞太區高達61%的企業高階主管預期，未來員工規模仍將持續成長。然而，同時區域也面臨著全球最嚴重的人才技能缺口。

調查數據顯示，亞太區企業在科技管理、企業不動產策略，以及不動產組合最佳化等AI應用領域均領先全球，但卻難以物色足夠人才支撐相關發展，面臨全球最嚴重的能力缺口。

自2011年以來，仲量聯行每兩年展開一次全球未來辦公趨勢調查，持續追蹤企業不動產領域的發展趨勢；本次研究彙整了來自 21 個國家、超過 2,200 位高階主管與企業不動產領導者的觀點。

調查發現，雖然78%的受訪者認為AI將大幅改變企業不動產運用策略，但真正開始規劃支援「人機協作」工作環境的企業僅31%，全面進入AI應用優階段者更僅占15%。

仲量聯行指出，這種企業願景與實際行動之間的落差，正是企業當前面臨的挑戰，主要挑戰包含決策執行、人才技能、預算限制之間的互相拉扯。

從全球數據來看，36%的受訪者認為，AI、資料分析及新興科技相關技能不足，是企業推動AI轉型面臨的主要挑戰。這也是這項調查15年來，「人才技能缺口」首度超越「預算限制」，成為企業面臨的最大阻力。

其中，亞太區的情況更為嚴峻：42%的受訪者將「AI技能缺口」視為企業轉型最大的限制因素，比例居全球之冠。

近半數亞太區企業（49%）預期，未來三至五年間，AI帶動的「人才再培訓」需求將進一步加劇人才短缺。除技能不足外，變革管理專業知識不足（26%）、跨部門合作不易（25%）及缺乏有效衡量指標（23%），均進一步加劇了問題的複雜性。

亞太地區企業正加速導入AI，但也讓人才能力缺口問題更加凸顯。調查顯示，亞太區企業在企業不動產策略、不動產組合優化及科技管理等AI應用領域領先全球，然而相關專業人才供給不足，已逐漸成為企業推動轉型的重要限制因素。

調查也反映出企業面臨的「科技兩難」挑戰。在AI快速發展及數位化程度持續提高的環境下，企業一方面必須加大科技投資以提升生產力，目前已有46%的受訪企業將員工生產力列為企業不動產管理最重要的績效指標，重要性甚至超越傳統的成本控管。

另一方面，企業也必須面對伴隨而來的風險。在受訪企業認為最重要的企業不動產風險中，除了經濟環境與預算壓力（43%）之外，其餘主要風險皆與科技有關，包括資訊安全與資料治理（47%）、AI及新興科技帶來的產業變革（41%），以及AI對未來辦公空間需求的不確定性（40%）。

其中，亞太區有44%的受訪企業將科技與AI帶來的衝擊視為主要風險，比例高居全球之冠。這不僅顯示科技已成為企業不動產策略的核心議題，也反映企業管理階層對相關風險的高度關注。隨著各國資料治理規範日益嚴格，加上地緣政治因素持續影響企業布局策略，企業未來將面臨更複雜的決策挑戰。

仲量聯行台灣董事總經理侯文信表示，外界普遍認為AI會削弱對實體辦公空間的需求，但仲量聯行的調查結果恰好相反。在AI轉型路上走在最前端的企業，反而正在加碼投資實體辦公環境進行升級。他們深知，AI所促成更高價值、更需深度思考的工作，需要能讓員工以最佳狀態思考、專注與交流的空間。

調查發現，即使已進入AI應用優化階段的15%先行企業，對於未來人才結構、工作模式及辦公空間需求的發展方向，也未必擁有更明確的答案。然而，這些企業普遍更早建立彈性的決策機制與應變能力，持續評估AI應用、人才布局及空間需求變化對企業營運的影響。

仲量聯行建議，企業應提升不動產策略彈性，透過彈性租約、多元辦公據點及靈活空間規劃，因應不同發展情境；同時強化跨部門協作、整合內外部專業資源，並持續追蹤員工需求與AI導入成效，以提高決策效率及組織韌性，在充滿不確定性的環境下保有足夠的調整空間。

侯文信表示，未來辦公型態並不存在單一標準答案；隨著AI技術持續發展以及企業人才策略不斷調整，不動產規劃也應從追求確定性，轉向建立足夠的彈性與適應能力。

侯文信指出，企業除了強化內部跨部門協作與決策機制外，也可善用外部專業顧問資源，協助評估人才布局、辦公空間需求及投資策略對企業營運的影響，以提升決策品質及組織韌性。企業唯有提早布局、持續檢視並優化空間策略，才能在市場環境與員工需求快速變化下，兼顧營運效率、人才體驗與長期成長。