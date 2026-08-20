FADU布局AI時代企業級儲存市場 Gen6下半年啟動供貨

在AI資料中心持續擴建及推論工作負載快速成長下，市場對高效能企業級固態硬碟（eSSD）的需求持續升溫。韓國SSD控制器公司 FADU 商務長金泰均（Tony Kim）20日分享「FADU 2.0」發展願景與在台布局規劃，並宣布最新Gen6控制器已完成供貨準備，預計自2026年下半年起正式出貨；FADU也已啟動次世代Gen7控制器相關技術布局，規劃於2028年向客戶提供樣品，持續擴大企業級儲存產品組合。

FADU長期專注於企業級SSD控制器架構、韌體及電源效率技術，並以超大規模資料中心及企業級應用需求為核心，持續提升SSD效能、服務品質及能源效率。目前FADU已透過Gen5 SSD控制器累積企業級市場的技術與應用經驗，並已完成Gen6 SSD控制器的供貨準備。

FADU表示，相較於傳統以CPU工作負載為主要設計基礎的儲存架構，FADU的新一代產品更著重於AI運算環境中的大規模平行存取需求，協助資料中心在持續擴充AI運算能力的同時，提升資料傳輸效率、維持穩定延遲並降低整體功耗。

Tony Kim說，AI推論正重新定義資料中心的運算與儲存架構，因為在資料量與存取需求快速成長之下，儲存不能再只是後端設備，而必須成為支撐AI效能的核心基礎設施，FADU將以Gen5累積的經驗為基礎，進一步強化在次世代Gen6控制器領域的領先地位，並透過高效能、低功耗架構，協助客戶兼顧效能、延遲、可靠度與能源效率。

台灣擁有完整的半導體、記憶體模組、伺服器及AI基礎設施供應鏈，是FADU落實全球AI儲存策略的重要市場。為加速在台及全球市場成長，FADU持續深化與威剛科技的合作，結合雙方在SSD控制器、韌體開發、模組設計、產品驗證及市場推廣等領域的能力。

威剛科技企業應用事業群副總經理李家瑋則說，企業級SSD不僅需要高效能控制器，更需要整合模組設計、韌體、系統相容性及長期可靠度驗證等能力，透過與FADU合作，希望進一步強化TRUSTA在企業級儲存市場的產品及技術布局，並將台灣供應鏈的研發與製造優勢帶進全球企業級伺服器與資料中心市場。

Tony Kim強調，台灣在全球AI與資料中心供應鏈中扮演關鍵角色，FADU盼透過與威剛及更多台灣產業夥伴合作，整合彼此在控制器、模組、系統及製造方面的優勢，讓台灣不只是全球儲存產品的重要製造基地，也成為企業級SSD技術與產品創新的重要中心。