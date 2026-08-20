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傑霖高階影像SoC放量 董座：下半年毛利率可望續升

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

IC設計廠傑霖科技（8102）董事長暨總經理梁春林20日表示，高階影像處理SoC JL2580、JL6580自第2季起放量，7月營收占比已超過五成，成為上半年毛利率升至逾41%的主要動能。隨新產品出貨比重提高，公司看好下半年毛利率優於上半年，全年營收也將較去年成長。

展望後續應用，傑霖將高階影像SoC拓展至生態追蹤、運動攝影機、居家安防及行車記錄器等市場。其中，生態追蹤產品已進入客戶導入階段，可搭配AI影像辨識功能辨別不同動物；行車記錄器則可進一步支援ADAS相關辨識需求。梁春林預期，新應用帶來的營收貢獻將在明、後年更加明顯。

產品布局方面，傑霖預計於本季量產JL2300，以較低成本取代既有中低階產品。梁春林表示，JL2300採用PSRAM，整體成本可望較舊產品降低二至三成，有助提升價格競爭力及產品毛利。

針對居家安防市場，公司則規劃推出JL2500，可依記憶體配置支援1080P、2.7K及4K影像規格，擴大涵蓋不同層級的安防需求。更高階的JL6880暫定於2028年第4季量產，將採12奈米製程，支援H.264、H.265及更高效能的AI運算。

陳崇文表示，傑霖目前超過八成營收來自影像處理SoC，主要應用包括數位相機、生態追蹤及夜視設備。其中，生態追蹤攝影機全球市占率超過四成，為公司具利基優勢的市場。

除影像SoC外，傑霖也經營國防軍工相關的通訊系統模組。由於公司已與客戶共同開發多代產品，累積較高技術門檻及客戶黏著度，相關研發專案毛利率可達八至九成，優於影像SoC產品。

陳崇文指出，去年營收受到客戶提前拉貨及關稅政策不確定性影響，但今年營運已逐步回穩。隨高毛利新產品占比提升，公司預期今年營收將優於去年，整體毛利表現也將同步改善。

毛利率 營收 IC設計

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