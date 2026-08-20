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創見推出全系列DDR5-7200工業用記憶體模組 加速AI PC升級

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見推出全系列DDR5-7200工業用記憶體模組， 加速AI PC升級。圖／創見提供
創見推出全系列DDR5-7200工業用記憶體模組， 加速AI PC升級。圖／創見提供

全球記憶體與儲存解決方案領導品牌—創見資訊（2451.）推出全系列DDR5-7200工業用記憶體模組，憑藉極速傳輸、穩定運作與多元規格配置，滿足新一代運算平台對效能與資料處理能力的更高需求。產品線涵蓋CUDIMM、CSODIMM、ECC CUDIMM、ECC CSODIMM及RDIMM，應用範圍從AI PC、桌上型電腦與工業嵌入式系統，延伸至工作站、伺服器及資料中心。最高達7200 MT/s的傳輸速率可大幅提升記憶體頻寬與資料處理效率，並兼顧低功耗與系統可靠度，協助客戶加速部署AI運算、邊緣運算與高負載多工處理平台。

創見DDR5-7200工業用記憶體模組可加速大量資料存取與多工處理，適用於AI推論、工業自動化、智慧醫療、車載系統及高負載運算等應用。DDR5 DIMM採用雙通道架構，並整合電源管理晶片（PMIC）、1.1V低工作電壓及On-die ECC等標準技術，在提升存取效率的同時，兼顧電源管理與資料傳輸穩定性。

創見DDR5-7200 CUDIMM與CSODIMM搭載用戶端時脈驅動器（Client Clock Driver，CKD），可強化高速運作時的時脈訊號，降低抖動與雜訊，確保資料傳輸品質。CUDIMM採用標準尺寸設計，適用於桌上型電腦、工作站及工業電腦；CSODIMM則採精巧的SO-DIMM規格，滿足AI筆記型電腦、Mini PC及嵌入式系統需求。ECC CUDIMM與ECC CSODIMM進一步支援系統級ECC錯誤偵測與修正，可降低因資料錯誤致使系統異常或資料損毀的風險，適合工業設備、醫療系統及邊緣AI等重視資料完整性的應用環境。

面向伺服器、資料中心及高效能運算平台，創見DDR5-7200 RDIMM透過暫存器處理命令、位址及控制訊號，降低記憶體控制器負載，並在多模組與高容量配置下維持良好的訊號品質。RDIMM支援系統級ECC，可即時偵測並修正資料錯誤，適用於AI伺服器、雲端運算、資料分析及企業級應用，兼顧運算實力、擴充彈性與資料安全。

創見嚴選原廠高品質IC顆粒，產品皆通過高低溫環境測試、相容性驗證及可靠度測試等多項嚴格檢驗。DDR5-7200工業用記憶體模組專為高負載工業應用設計，支援攝氏-20°C至85°C類寬溫操作，即使面對溫度變化和長時間連續運轉，仍能維持穩定效能與高度可靠性。此外，ECC與RDIMM系列採用30 μin鍍金金手指及抗硫化技術，可提升接點耐用性與抗腐蝕能力保護，降低含硫氣體及嚴苛環境造成的影響，提升工業設備長時間運作的穩定性。創見DDR5-7200工業用記憶體模組提供終身有限保固服務，以嚴謹的品質控管與完善服務，滿足多元工業應用需求。

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