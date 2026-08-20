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十銓推出ACE 8K MicroSDXC記憶卡 激發設備效能
隨著專業雲台相機、360度全景相機、運動相機及無人機等新世代拍攝裝置，陸續支援8K高解析錄影，市場對記憶卡的裝置相容性、傳輸穩定性及應用效能需求也隨之提升，記憶體品牌暨模組大廠十銓科技（4967）引領業界全新推出ACE 8K MicroSDXC記憶卡，不僅完美相容主流手持裝置，更支援A2應用效能與V30影片速度，無論日常隨拍或專業創作，皆能流暢無阻地穩定傳輸，完美保存每一幀高規格的動態影像。
ACE 8K MicroSDXC記憶卡符合MicroSDXC 6.1與UHS-I標準，能顯著提升行動裝置的載入速度，並流暢支援4K UHD高畫質錄製，全面釋放新世代手持攝影裝備的效能表現，且提供128GB、256GB、512GB與1TB四種容量選擇，讓創作者實踐「把大世界收進小口袋」的極致便利。
為確保產品穩定性與品質，ACE 8K MicroSDXC記憶卡通過內部實驗室測試驗證，具備防水、防震、抗X光、抗靜電及耐高低溫等多重保護機制，且提供安心的終身保固。此外，全製程皆在無鉛的友善環境中生產，符合RoHS、REACH與ESG等環保規範。關於詳細販售資訊，敬請密切關注十銓科技各大通路的最新消息。
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