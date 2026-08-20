FADU攜威剛等台廠夥伴 合攻全球AI企業級SSD商機市場
AI推論帶動企業級固態硬碟（SSD）角色快速升級，韓國SSD控制晶片廠FADU擴大與威剛合作，瞄準全球AI伺服器及企業級 （Enterprise） SSD市場。FADU商務長金泰均（Tony Kim）表示，台灣不只是單一市場，而是進入全球AI伺服器（ Server）市場的重要門戶，FADU希望結合自身控制器技術與威剛的製造、客戶及供應鏈能力，共同建立AI儲存生態系。
金泰均指出，要在企業級SSD市場勝出，至少必須掌握四項能力，包括針對AI設計的控制器、SSD開發與製造能力、穩定的記憶體供應，以及接觸終端客戶的能力，但極少數企業能同時具備四項條件，因此策略結盟的重要性快速升高。
雙方合作正建立在高度互補的基礎。FADU強項在企業級SSD Controller、韌體及SSD技術；威剛科技則具備記憶體與SSD產品製造、全球客戶關係及銷售生態系。金泰均表示，與其雙方各自投入資源「複製」對方已具備的能力，不如直接結合彼此優勢，共同向全球客戶提出完整解決方案。
威剛企業應用及SSD產品研發事業群主管李家瑋表示，威剛已成立TRUSTA品牌進軍企業級市場，產品涵蓋PCIe Gen 5、Gen 4及SATA Enterprise SSD，以及伺服器RDIMM；Gen 6 Enterprise SSD也已投入開發。相較消費性SSD，企業級產品開發及驗證週期更長，對穩定性、效能及節能要求也更高，因此選擇適合的控制器策略夥伴格外重要。
雙方合作另一層意義，在於利用台灣完整AI伺服器產業鏈向Hyperscaler滲透。金泰均透露，FADU過去已直接與台灣伺服器ODM合作，希望讓採用其技術的SSD取得伺服器平台驗證；與威剛結盟後，合作模式則由原本FADU與ODM的「雙邊關係」，轉變為FADU、威剛與伺服器ODM的「三方合作」。
以技嘉旗下的技鋼為例，FADU目前可透過威剛向伺服器ODM提供企業級 SSD產品，FADU則更專注於底層控制器與技術平台，藉此擴大控制晶片出貨。
金泰均強調，這正是「FADU 2.0」的核心策略。FADU並非希望自己吃下整個SSD成品市場，而是希望無論最終哪一家SSD業者勝出，「都使用FADU的控制器」。藉由威剛在台灣的製造、記憶體供應鏈及全球通路能力，FADU希望從控制器端深入AI Server生態系；威剛則可藉FADU企業級控制器技術，加快向高階Enterprise SSD市場推進，形成雙方共同拓展全球AI儲存市場的互補模式。
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