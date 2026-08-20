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FADU揭PCIe Gen 7藍圖、2028年送樣 Gen 6明年需求起跑、2028年放量

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
FADU商務長金泰均今日首揭PCIe Gen 7藍圖、2028年送樣。記者簡永祥／攝影
FADU商務長金泰均今日首揭PCIe Gen 7藍圖、2028年送樣。記者簡永祥／攝影

AI推論需求快速攀升，加速企業級固態硬碟SSD）傳輸介面世代交替。南韓企業級SSD控制晶片廠FADU商務長金泰均（Tony Kim）今日受訪表示，公司今年下半年將推出PCIe Gen 6 SSD控制晶片，並首度揭露PCIe Gen 7布局，Gen 7將不只是Gen 6的效能升級，而是針對AI推論工作負載重新設計，目標傳輸速度達每秒57GB，預計2028年開始向客戶送樣。

金泰均指出，隨著AI工作負載由訓練快速延伸至推論，長上下文與Agentic AI帶動資料存取量大增，SSD逐漸從單純儲存裝置，成為AI運算架構的一環。FADU因此將新一代控制晶片開發重點鎖定高頻寬、低延遲、穩定效能及低功耗。

FADU現階段PCIe Gen 5控制器已累計出貨數百萬顆，並打入全球頂級超大型雲端服務供應商（Hyperscaler）供應鏈。最新PCIe Gen 6控制器FC6161順序讀取效能最高達28.5GB/s，在最高效能下功耗低於7瓦，企業級SSD產品同步開發中。

對於Gen 6何時成為市場主流，金泰均表示，世代轉換主要取決於輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及英特爾三大CPU、GPU平台藍圖，其中NVIDIA導入速度最快。FADU已看到2027年上半年開始出現實際Gen 6產品需求，不過2027年整體出貨量仍不會太大，預估到了2028年將「大幅增加」，隨後AMD、英特爾平台也將陸續跟進。他直言，Gen 6在2028年成為主流「沒有疑問」。

FADU也已把研發眼光推向PCIe Gen 7。金泰均透露，公司正與NVIDIA、AMD及英特爾定期溝通，蒐集下一世代平台需求，作為Gen 7產品規格制定基礎。Gen 7目標傳輸速度達57GB/s，並大幅提高隨機讀取效能，同時支援下一代NAND。

值得注意的是，FADU強調Gen 7並非單純把Gen 6速度再提高，而是從設計之初即鎖定AI 推論（Inference），包括因應靠近GPU端的KV Cache（鍵值快取）等新型工作負載，讓部分原本占用昂貴GPU記憶體的資料，可轉移至高效能SSD，提升AI系統整體效率。

FADU預計2028年開始向客戶提供Gen 7樣品，屆時也正值Gen 6快速放量期，兩個世代將進入交疊階段。不過金泰均表示，Gen 6成為主流趨勢已相當明確，Gen 7何時真正成為產業主流，仍取決於CPU、GPU平台演進與客戶實際需求。

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