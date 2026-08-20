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虹彩光電31.5吋戶外大尺寸商顯與內嵌式鈣鈦礦室內商顯齊發

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

全彩膽固醇液晶（ChLCD）電子紙技術領導廠商虹彩光電今日宣布，Infinity®太陽能膽固醇液晶電子紙技術再升級，成功點亮市場上唯一可量產的31.5吋大尺寸戶外商用顯示；同時開發出內嵌式鈣鈦礦（Perovskite）膽固醇液晶電子紙，利用鈣鈦礦可因應不同光源達成最佳光電轉換的特性，以及膽固醇液晶電子紙獨具的光穿透性，一同將較微弱的環境光能有效地轉換為電能。虹彩光電10吋的室內Infinity®在400 照度（400 Lux）室內光情境下，其24小時的自發電力可供電子紙一天刷新4次，達到節能減碳、友善環境的永續目的。

虹彩光電董事長暨執行長廖奇璋博士表示，虹彩光電Infinity®膽固醇液晶電子紙，初期以突顯其強光下色彩銳利、且可結合太陽能自發電的戶外優勢獲得市場青睞。隨著戶外商用顯示的大尺寸需求日增，我們已成功推出可量產的31.5吋產品，回應市場需求。於此同時，我們也積極投入室內商顯應用的技術發展。鈣鈦礦因具備『有光即發電』的材料特性，能克服室內光源有限的困難，以最佳的光電轉換效率，強化室內Infinity®的自發電能力，提供室內商顯更永續的整體解決方案，亦讓虹彩光電的Infinity®產品應用室內與室外兼備，持續提升產品節能效率。

虹彩光電將鈣鈦礦光電薄膜內嵌於膽固醇液晶電子紙中，以取代傳統黑色吸光層，不僅外型美觀，也使其在維持顯示功能的同時，能將入射光轉換為電能，進一步提升電子紙的能源自主性，拓展自供電顯示器及智慧物聯網等創新應用。

鈣鈦礦是一類具有特殊晶體結構的光電材料。相較於傳統矽晶太陽能材料，鈣鈦礦具有較高的光吸收係數，可利用更薄的薄膜有效吸收光能，並兼具高光電轉換效率、低溫製程及低成本製造等優勢，因此被視為新世代太陽能技術的重要發展方向。

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