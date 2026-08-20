易控智慧展示AI智慧機器人整合應用 拓展機器人場域應用

易控智慧20日在「2026機器人智能全面進化研討會」展示AI智慧機器人與智慧建築之間最新整合應用，執行長周世泰指出，這套整合系統將呈現智慧機器人如何結合AI邊緣運算與建築系統，從自主移動、跨樓層搭乘電梯到任務執行，進一步延伸機器人在智慧建築中的服務與管理應用。

透過機器人自主導航與路徑規劃，可依任務需求前往指定位置，並與建築電梯系統整合，自主完成跨樓層移動及配送任務，使機器人行動範圍能擴大至整座大樓，而能真正融入建築日常運作，展示規劃也包含智慧建築設備串接、狀態監控及邊緣AI運算等應用，呈現從任務建立、自主導航、搭乘電梯到抵達目的地完整執行流程。

除了機器人的自主移動能力，此次更加入3D機器人管理系統、遠端照相錄影監控與AI影像分析，透過3D管理介面，管理人員可掌握機器人的位置與運作狀態，並利用機器人搭載的影像設備進行遠端查看、拍照及錄影，將機器人由「移動服務設備」進一步延伸為可移動的場域監控節點，搭配AI影像分析，系統可針對取得的現場影像進行辨識與分析，協助管理人員更快速掌握場域資訊，大幅提升巡檢效率並降低人為疏失風險，全面強化場域營運與管理效益。

周世泰說：「將邊緣AI與3D管理系統導入智慧建築，不只是提升設備單點的自動化，更象徵著建築管理邁向全方位智慧化的新里程碑，易控智慧透過軟硬體高度整合，為產業提供兼具安全、高效與永續的創新轉型範式。」

易控智慧長期專注於智慧建築系統整合，涵蓋BA(建築設備自動化)、EMS(能源管理系統)、門禁、監控、消防及相關設備整合，近年更持續投入AI與智慧機器人應用，將原有固定式的建築管理進一步延伸至「移動式智慧管理」。

未來，智慧機器人除了配送服務，也可望結合巡檢、影像監控、AI分析及建築設備控制，成為智慧建築管理平台中的重要一環。

周世泰認為，透過此次展示，易控智慧希望呈現的不只是「機器人會移動」，而是讓機器人真正與建築系統、AI運算及管理平台產生連結，當機器人能自主移動、跨樓層執行任務，同時具備遠端影像與AI分析能力，智慧建築也將從固定設備的自動化管理，進一步走向更主動、更靈活的智慧服務模式。