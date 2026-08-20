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Meta推中小企業AI新功能 整合社群數據與廣告優化

中央社／ 台北20日電
社群平台巨擘Meta今天推出專為中小企業打造的Meta AI新功能。路透
社群平台巨擘Meta今天推出專為中小企業打造的Meta AI新功能。路透

社群平台巨擘Meta今天推出專為中小企業打造的Meta AI新功能，將人工智慧（AI）助理深度串接Facebook、Instagram社群數據、廣告系統及Google Workspace辦公工具，協助資源有限的中小企業加速營運與行銷轉型。

在全球數位廣告市場競爭加劇、隱私政策限縮第三方數據追蹤的背景下，科技大廠紛紛加速AI與生態系的整合，透過AI自動化與數據分析工具來提升工作效率。

Meta發布新聞稿指出，Meta AI新功能可在網頁版、行動App及桌面版App中使用。中小企業行銷人員可選擇將Meta AI與不同平台的資訊串接，讓Meta AI更完整掌握情境脈絡，進一步提供更精準、貼近需求的分析與建議。

Meta AI除了能分析在Facebook與Instagram上的自然觸及內容與受眾互動數據之外，還能比較同類品牌的公開內容與互動表現、檢視廣告成效並給予調整建議，甚至可將分析結果轉化為企業所需的簡報、文件與試算表，或設定為每週定期報告任務。

此外，針對Mac桌面版App用戶，Meta AI支援分享視窗畫面進行情境辨識，可根據眼前工作提供量身打造的建議，並內建語音輸入功能提高操作流暢度。

Meta表示，中小企業經營者往往面臨時間與資源有限的挑戰，Meta拓展Meta AI的企業應用，旨在讓中小企業也能運用過去只有大型團隊才能使用的工具，未來幾個月將提供更深度的工具整合。

Meta 社群 廣告 人工智慧 Google

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