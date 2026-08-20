從產品到場域應用落地 工研院攜AMRA打造足型機器人新標準

工研院攜手產學研成立的自主移動機器人聯盟（AMRA）20日發布新版《AMRA-201：2026移動機器人一般要求及試驗方法》，重點在建立自主移動機器人（AMR）一致的性能測試標準，首度將足型機器人納入性能測試規範，並同步推出《TARS／AMRA-300：2026移動機器人應用之機器人友善環境指引》，提供企業場域建置參考，讓企業從產品評估到場域建置都有明確依循，加速自主移動機器人商業化與智慧應用落地。

工研院副院長暨自主移動機器人聯盟推動召集人胡竹生表示，自聯盟發布國內首份移動機器人安全標準以來，AMRA持續攜手產學研推動產品測試驗證、產品標章、跨廠牌通訊規範及跨樓層物流等重要成果，逐步建立台灣自主移動機器人共同遵循的產業規範，不僅協助業者縮短產品開發與驗證時程，也加速創新技術落地應用。隨著AI快速發展，人形機器人及多元智慧應用需求持續增加，產業關注的已不只是「如何打造一台好機器人」，更重視「如何讓機器人在不同場域順利、安全且有效率地工作」。因此，今年AMRA除持續完善產品標準，也進一步提出機器人友善環境指引，希望建立自主移動機器人從產品開發、測試驗證到場域導入的完整應用基礎，協助台灣掌握全球機器人產業發展新契機。

此次發布的新版《AMRA-201：2026移動機器人一般要求及試驗方法》，最大亮點為首度將足型機器人納入性能測試規範，並涵蓋輪型、履帶型及足型等不同類型移動機器人，建立一致且客觀的測試方式。未來無論是物流搬運機器人、四足巡檢機器人，甚至新興的人形機器人，都可依循相同標準進行性能評估，不僅有助於業者提升產品品質，也讓採購單位及使用者能以一致的標準比較不同產品性能，降低導入門檻，促進自主移動機器人在智慧製造、物流、醫療及商業服務等多元場域加速應用。

除了產品性能標準，AMRA今年也攜手台灣智慧自動化與機器人協會（TAIROA）共同發布《TARS／AMRA-300：2026移動機器人應用之機器人友善環境指引》，並提供業界免費下載。指引內容涵蓋場域規劃、數位環境、作業流程及管理機制等面向，協助企業了解導入自主移動機器人前應具備的條件，例如如何規劃適合機器人通行的作業空間、建立跨系統協作環境及完善管理流程，讓機器人能更安全、穩定且有效率地運作，協助工廠、物流中心、醫療院所及商業場域加速智慧轉型。

除了發布兩項重要成果，今年「AMRA Seminar 2026」也聚焦全球最受關注的智慧機器人發展趨勢，邀集格斯科技、德凱宜特、創盟電子、光寶科技、研華科技、邁啟科技、精密機械研究發展中心、資訊工業策進會專家分享移動機器人市場發展、產業標準、產品技術、測試驗證、系統整合及應用實例，並透過產業實務經驗交流，協助企業掌握移動機器人最新發展與市場商機，加速自主移動機器人從技術創新走向商業化應用。

展望未來，隨著自主移動機器人快速走進智慧製造、物流、醫療及商業服務等場域，工研院與AMRA將持續串聯產學研能量，深化自主移動機器人標準制定、測試驗證及應用推廣，並持續攜手產業完善智慧場域導入環境，打造更完整的自主移動機器人產業生態系，協助台灣業者掌握全球智慧機器人發展趨勢與新商機，提升自主移動機器人產業的國際競爭力。