快訊

批卓榮泰觀念大錯特錯 韓國瑜：行政院「武器化」副署權

以色列承認了！首度證實在加薩的殺人罪行將展開調查

新北檢閃兵案起訴第五波起訴共12人 棒棒糖「王子」遭求刑2年2月

聽新聞
0:00 / 0:00

創見推出全系列DDR5-7200工業用記憶體模組

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組創見（2451）20日推出全系列DDR5-7200工業用記憶體模組，涵蓋CUDIMM、CSODIMM、ECC CUDIMM、ECC CSODIMM及RDIMM，鎖定AI PC、工業嵌入式系統、工作站、伺服器與資料中心等應用，最高傳輸速率達7200 MT/s。

創見指出，新系列採用DDR5雙通道架構，整合PMIC、1.1V低工作電壓及On-die ECC，其中CUDIMM、CSODIMM搭載CKD時脈驅動器，強化高速傳輸下的訊號穩定度；ECC版本則支援系統級錯誤偵測與修正。

針對AI伺服器及高效能運算市場，DDR5-7200 RDIMM可降低記憶體控制器負載，支援高容量、多模組配置及系統級ECC。全系列並支援攝氏-20°C至85°C類寬溫操作，ECC與RDIMM系列另採30 μin鍍金金手指及抗硫化技術，強化工業環境下長時間運作可靠度。

記憶體模組 創見 伺服器

延伸閱讀

晶片大腦配PCB骨架！009828看好AI PCB翻倍成長 發行價10元打包台日韓龍頭

Cerebras新品嚇壞記憶體股 無需HBM的AI運算平台架構問世

研華攜產業夥伴 以邊緣 AI 串聯智慧物流與零售營運

邁向全新紀元 華碩Physical AI解決方案匯聚自動化大展

相關新聞

MIC調查Netflix訂閱成長5%最多 串流訂閱戶平均每月花費355元

資策會產業情報研究所（MIC）20日發布「台灣影音觀看行為調查」指出，72%網友曾使用線上串流平台，前一年71.6%大致持平。38.4%網友幾乎每天觀看，有24.6%網友較前一年增加觀看、8.2%減少觀看。

中華電、台灣大開賣 Pixel 系列手機 黑、灰色受青睞

中華電信（2412）與台灣大今（20）日起正式開賣Google Pixel 11系列，根據業者統計，預購時以Pro XL迷霧灰、Pixel 11曜石黑最受歡迎。

微星攜手 Intel 打造「微星寵粉節X Intel Gamer Days」玩家盛會

全球高效能筆電領導品牌MSI微星（2377）攜手Intel，隆重推出暑期最強檔玩家盛會 — 「MSI 微星寵粉節 X Intel Gamer Days」！本次活動將在8/21(五)-8/27(四)於三創生活園區戶外廣場熱鬧登場，集結 MSI 與 Intel 強強聯手的最新產品陣容，包含高效能電競筆電、新一代旗艦電競掌機、AI PC全線展出，提供熱門3A遊戲大作、生成式AI創作軟體搶先試玩，打造最具沉浸感的科技盛宴！搭配現場闖關任務、期間限定加碼送與購機抽獎等多重好康優惠，週末更將集結知名遊戲實況主小熊、珊迪Sandy、鳥屎，以及人氣插畫家鼻妹親臨現場與粉絲互動同樂，玩家千萬不能錯過！

Google 送大專校院學生一年免費 Google AI Plus 訂閱優惠

Google團隊今（20）日在官方部落格宣布，近期Google產品中已注入了更多以學習科學為基礎的 AI 技術，增加學習功能，並宣布在台灣大專校院學生享有一年免費Google AI Plus訂閱優惠，讓Google成為學習神隊友。

AI智造即戰力！新代集團攜手夥伴打造完整製造生態系 自動化大展亮相

面對全球製造業加速邁向數位化、智慧化與低碳化，AI與智慧製造已正式跨越願景藍圖，蛻變為現代工廠提升核心競爭力的即戰力。全球智慧製造解決方案領導廠商 — 新代科技股份有限公司 (7750)，已於台北國際自動化工業大展盛大開展，以「智慧領航－AI驅動新世代製造方案」為主題，在南港展覽館1館4樓M236攤位，攜手智慧製造生態圈夥伴，展現AI賦能製造業、兼具高效與永續的新世代生產範式。

美國加州大學柏克萊分校將加入應材公司EPIC中心 攜手加速晶片創新

美商應用材料公司今日宣布，美國加州大學柏克萊分校將以研究合作夥伴身分加入矽谷 EPIC 中心，與應材的科學家及工程師並肩合作，推動多項具有重大影響力的研究計畫，共同加速對人工智慧運算至關重要的材料工程與製程創新。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。