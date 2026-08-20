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創見推出全系列DDR5-7200工業用記憶體模組
記憶體模組廠創見（2451）20日推出全系列DDR5-7200工業用記憶體模組，涵蓋CUDIMM、CSODIMM、ECC CUDIMM、ECC CSODIMM及RDIMM，鎖定AI PC、工業嵌入式系統、工作站、伺服器與資料中心等應用，最高傳輸速率達7200 MT/s。
創見指出，新系列採用DDR5雙通道架構，整合PMIC、1.1V低工作電壓及On-die ECC，其中CUDIMM、CSODIMM搭載CKD時脈驅動器，強化高速傳輸下的訊號穩定度；ECC版本則支援系統級錯誤偵測與修正。
針對AI伺服器及高效能運算市場，DDR5-7200 RDIMM可降低記憶體控制器負載，支援高容量、多模組配置及系統級ECC。全系列並支援攝氏-20°C至85°C類寬溫操作，ECC與RDIMM系列另採30 μin鍍金金手指及抗硫化技術，強化工業環境下長時間運作可靠度。
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