上銀科技蟬聯六屆 榮獲 「機器人智動系統優質獎ARSI」

第六屆「機器人智動系統優質獎ARSI」出爐，上銀科技（2049）共贏得兩項大獎，分別為直角座標機器人-KK系列獲得「機器人及關鍵零組件研發組」-特優獎，張詩典專案副經理榮獲傑出工程師獎，充分展現優秀的智動化成果，與持續的創新研發能量。

經濟部產業發展署為強化國內機器人智動化系統整合領域能量，表揚卓越產品與解決方案，加速產業創新應用與研發，帶動各相關產業升級，並肯定優秀人才對產業貢獻，進一步為產業留才，近年持續舉辦「機器人智動系統優質獎ARSI」。

第六屆頒獎典禮邀請產業發展署主任秘書李純孝擔任頒獎人，致詞時提及無人載具搭配AI，是台灣廠商的可發展的契機，也強調產發署對於機器人持續推動，從機器人零組件的研發、精進到系統整合，都有補助可供申請歡迎廠商善用。

上銀科技的直角座標機器人KK系列，協助客戶快速導入自動化、縮短設備開發時程為核心價值。

產品整合了單軸機器人、控制器、操作系統及模擬軟體等關鍵技術，提供從核心模組到系統建構的一站式完整解決方案，並且具備快速搭接、高精度重複定位(±0.005 mm)及省空間等優勢，快速建構多軸自動化系統。

搭配HIWIN自主研發的HCR4控制器、HRSim模擬軟體與HCROS操作系統，實現虛實整合與離線編程，大幅縮短調機時間並降低導入風險。

創新層蔽式防塵護蓋則達ISO 6潔淨等級，適用於半導體、電子及醫療生技等產業；結合智慧監控與預知保養功能，加速企業邁向智慧製造與永續發展。