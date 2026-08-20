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集邦：電視面板需求回溫 8月報價跌幅收斂

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技（TrendForce）20日公布2026年8月下旬面板報價。 圖／集邦提供
集邦科技（TrendForce）20日公布2026年8月下旬面板報價。 圖／集邦提供

集邦科技（TrendForce）20日發布2026年8月下旬面板報價預測，電視面板報價全面呈現下跌1美元走勢，但跌幅在市場需求成長挹注下，有開始收斂的跡象。IT用面板，8月均為報價持平走勢。

rendForce研究副總范博毓表示，8月電視市場需求依然維持不錯動能，整體第3季主要品牌客戶採購需求預估較第2季增加約15%，希望可以在年底旺季時衝刺出貨量，達成年度目標。在第2季進入第3季的需求增量過程中，主要是來自於品牌客戶在採購節奏的向後調節，以取得更好的面板價格作為談判籌碼，來跟面板廠議定後續的訂單量。的確電視面板需求經過二季度末至三季度初的調整後，開始逐步增溫，加上近期面板上游零組件仍有部分缺料問題與成本上揚的壓力，因此隨著電視面板需求的增溫，預估面板價格在跌幅上有開始收斂的跡象，目前觀察8月份電視面板價格走勢，預估32吋至75吋將下跌1美元。

監視器面板8月需求較上半年開始轉為較弱的態勢，不過目前上游零組件成本高漲，缺料與lead time拉長問題逐漸浮現下，面板廠也不願意在面板價格上輕易作出讓步。大部分品牌都理解目前面板廠面臨的壓力，也因此沒有強力要求面板價格下跌，買賣雙方在價格想法上目前都偏向持穩態度，因此目前觀察8月份的MNT面板價格，預估將維持持平態勢。

范博毓指出，NB面板在8月的需求仍處於相對較低檔弱勢的水準，主要品牌在第3季的採購需求預估可能會季減達15~20%水準，對面板廠出貨勢必造成一定的壓力。不過目前面板廠因為零組件成本上漲以及缺料問題持續發生，為了因應潛在成本持續上漲的壓力，在生產節奏上也暫時沒有作太大規模的調整。就目前觀察8月份的價格趨勢，在零組件成本高漲的壓力下，面板廠仍堅守價格持平，品牌客戶目前暫時也沒有積極要求價格下跌，整體8月份價格預估仍將維持持平態勢。

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