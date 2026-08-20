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2026台灣創新科技大賽揭曉！VMFi奪冠代表台灣前進全球總決賽

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
左起依序為KPMG創新與新創團隊協同主持會計師許明芳、簡思娟、皓準科技創辦人王議弘、聲麥無線CMO洪如郁、維理生醫創辦人蕭明城、KPMG主持會計師黃海寧及協同主持會計師高鈺倫一同與會。圖／業者提供
左起依序為KPMG創新與新創團隊協同主持會計師許明芳、簡思娟、皓準科技創辦人王議弘、聲麥無線CMO洪如郁、維理生醫創辦人蕭明城、KPMG主持會計師黃海寧及協同主持會計師高鈺倫一同與會。圖／業者提供

KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前舉行「2026 KPMG台灣創新科技大賽（GTI）」台灣決賽，AI即時多語言翻譯服務商聲麥無線有線公司（VMFi Inc.）從10組科技新創中脫穎而出奪冠，11月將代表台灣前往葡萄牙里斯本參加全球總決賽。

第二、三名則分別由維理生醫科技（VIRPHYSIO Medtech）及皓準科技（HAO JUEN Technology）拿下。VMFi屆時也將參加Web Summit，與各國科技新創同場競逐，並接觸國際投資人及產業夥伴，尋求跨國合作機會。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧表示，從今年參賽及入圍團隊可以看到，台灣新創已逐步從技術研發走向市場驗證，不少團隊已有企業或機構實際導入，競爭重點正從做出技術轉向做大市場。

黃海寧指出，新創完成市場驗證後，下一步是擴大應用、建立可複製的商業模式，並進一步拓展海外市場。台灣新創的技術與產品能力並不弱，關鍵在於如何把技術優勢轉化為市場規模，規模化與國際化將是下一階段的重要課題。

此次奪冠的VMFi發展TransDisplay及TranSpeech兩項企業級解決方案，將即時語音AI應用於服務櫃台、觀光旅宿、交通場站及國際會展，目前支援32種語言，已累積超過1,000家企業使用經驗。團隊也已在東京成立日本子公司，並規劃以日本為據點進一步拓展歐洲市場。

第二名維理生醫開發數位孿生心血管診療系統，整合影像、功能評估及AI模擬，協助醫師預測不同治療方案的可能結果；第三名皓準科技則結合AI、生物力學分析及精密製造，開發個人化非圓形自行車鏈盤，目前已進入美國市場。

KPMG創新與新創團隊協同主持會計師高鈺倫表示，KPMG Global Tech Innovator今年邁入第四屆，全球共舉辦18場區域競賽。KPMG未來將持續串聯企業、資本及國際市場資源，協助台灣新創從商業化進一步走向規模化及國際市場。

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