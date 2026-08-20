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AI巨頭搶客點燃需求 六族群潛力足

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一全球新科技基金報酬率。(資料來源：晨星)
統一全球新科技基金報酬率。(資料來源：晨星)

AI模型巨頭OpenAI和Anthropic競爭進入白熱化階段，近期陸續利用贈送訂閱戶增量token的方式搶客，催生出大批逐token而居的AI遊牧民族。統一投信表示，AI模型進化帶動硬體規格升級、應用滲透率上升連帶使需求大增，是AI長線發展趨勢的基石。AI算力及應用供不應求的狀況下，投資人可以利用績優的全球科技股票型基金，全方位布局AI基建、硬體、軟體應用、衍生的能源相關投資機會。

統一全球新科技（00988A）基金經理人郭智偉表示，第2季美股企業獲利主要動能來自能源、通訊服務、非必需消費與資訊科技等產業。半導體產業因市場預期本來就較高，這次超越預期的幅度比前一季小，但仍有2%。美國雲端服務巨頭第2季財報優於預期的幅度，則是較第1季加速。軟體股財報超越市場預期的幅度不大，但已經是連續兩季打敗市場預期。看好記憶體、資料中心、能源、晶片，並開始增持雲端服務相關及受惠大趨勢的AI軟體應用個股。

根據晨星統計至7月底，股市多頭帶動投信全球一般股票型基金今年來報酬率平均達到18.55%，統一全球新科技基金同期間績效更達到60.1%。這檔基金的一年以上報酬率不僅翻倍，還從一年的108.67%、二年的144.22%逐步遞增至三年的241.12%，遠勝過在這三個期間同類型基金平均值的雙位數報酬率。不僅短線爆發力強勁，統一全球新科技基金的長線績效也相當優異，十年報酬率高達911.09%，為同類型基金報酬率平均的逾四倍。

郭智偉表示，近期美國花旗經濟意外指數也出現向下的狀況，反應經濟動能開始放緩。因此，美國聯準會下半年有較高機率維持利率不變。勞動市場則相對穩固，儘管7月非農就業呈現月減，前兩個月的數據也下修，但主要是來自於教育部門放暑假產生的季節效應，加上世界盃結束，休閒娛樂及零售銷售放緩。但觀察長期數據，無論是職缺數或裁員率等，皆維持在低檔，顯示目前的勞動市場的供需平衡穩健。

族群 算力 基金 Anthropic 科技

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