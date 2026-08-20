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AI也能幫企業減碳！中經院攜手日商推Green AI Taiwan

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中經院院長連賢明（左）與Green AI株式會社執行長鈴木慎太郎。記者洪安怡／攝影
中經院院長連賢明（左）與Green AI株式會社執行長鈴木慎太郎。記者洪安怡／攝影

中經院20日宣布，攜手日本Green AI株式會社共同開發AI減碳規劃平台「Green AI Taiwan」，透過逾5,700項節能減碳措施資料庫，協助企業快速找出兼具減碳與經濟效益的改善方案，降低淨零轉型門檻。

Green AI Taiwan已自8月1日起正式在台提供服務。企業只要輸入基本資料及能源使用數據，系統即可自動辨識主要排放與能耗熱點，並從資料庫中篩選、排序適合的節能減碳措施，同時試算節能率、減碳量、成本節省、投資金額及回收年限，並依企業設定目標產出年度改善路徑。

中經院院長連賢明表示，AI快速發展雖帶動電力需求攀升，也使能源供應壓力更加凸顯，但AI同樣可以成為企業尋找節能減碳路徑的工具。「Green AI Taiwan」平台可一次提出多種減碳路徑，讓企業依自身條件選擇較可行方案，且成本相對較低，特別適合中小企業。希望讓減碳不只停留在技術層面，而是進一步納入企業營運，協助產業同步朝數位化、淨零轉型。

中經院指出，平台以日本超過5,700項節能減碳措施資料庫為基礎，再依台灣環境進行在地化調整，包括全面轉為繁體中文，並依台灣實際排放係數、能源價格重新設定參數；雙方也將擴充半導體、電子零組件、金屬加工、塑橡膠製品等台灣重點產業特有的減碳措施。

此外，平台也納入經濟部、環境部相關減碳方法，使系統建議更貼近台灣產業實務與法規，後續仍將持續擴充並共同維運更新。

Green AI株式會社執行長鈴木慎太郎指出，台灣與日本都高度仰賴能源進口，經濟結構也以能源使用量較大的製造業為重要支柱，因此如何有效運用及最佳化有限能源，是雙方共同面臨的課題。

鈴木慎太郎表示，雙方自去年8月簽署合作備忘錄以來，歷經約一年時間逐項調整適合台灣的節能措施，台灣也成為Green AI正式拓展海外事業的第一個市場，期待透過該平台，結合中經院產業及政策專業，從降低成本、改善現場環境及提升生產力等企業有感的角度推動能源改善，讓減碳不只是額外成本，也能成為企業獲利與成長的延伸。

減碳 中經院 淨零 能源

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