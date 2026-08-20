快訊

日媒爆料中國卡台灣關鍵材料！交貨拖延衝擊半導體、航太供應鏈

詹姆士公司驗資不實當庭認罪 法院同意簡易判決...檢方求刑刑度曝光

沒人要玩了？台股出現7月底以來新低量 三大法人賣超35億元

聽新聞
0:00 / 0:00

「台製」內容未必加分 MIC調查看台劇、台綜、實境節目均減少

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
台製電影增加觀看高於減少，其他如台劇、台綜／實境節目的觀看數量皆呈現衰退。示意圖／Ingimage
台製電影增加觀看高於減少，其他如台劇、台綜／實境節目的觀看數量皆呈現衰退。示意圖／Ingimage

資策會產業情報研究所（MIC）發布「台灣影音觀看行為調查」，關注網友觀看各國影音內容行為，特別針對網友對「台製內容」的觀看進行解析。78.3%網友曾觀看台製電影，且最多透過線上串流（42.0%）觀看；69.2%曾觀看台劇，最大宗透過電視頻道（38.8%）觀看；67.9%曾觀看台綜／實境節目，透過電視頻道（43.4%）觀看比率最高。

在觀看數量變化上，僅有台製電影增加觀看高於減少，其他如台劇、台綜／實境節目的觀看數量皆呈現衰退。MIC資深產業分析師洪齊亞表示，觀眾已形成跨國內容消費習慣，影劇市場已由地域競爭轉向全球內容競爭，如果觀看人口持續縮減，「上串流」也難以解決市場性的問題。台製內容應朝向可被全球理解的敘事，既有台灣特色又兼顧普世情感與通用娛樂性，擴大台灣內容的觀眾市場才是關鍵。

資策會MIC表示，台製影音內容影響力能帶動更多觀光、消費與文化參與。有觀看台製影音內容的網友，有58.2%認為有助於推廣觀光景點，以及特色飲食（55.7%）、人情文化（52.9%）等。針對觀看後衍生行為，37.4%網友曾因觀看台製影音內容而前往觀光、31.8%購買相關餐飲、20.0%購買相關生活用品；非消費行為方面，有35.8%會觀看幕後花絮、26.6%欣賞作品音樂，以及22.9%觀看作品解說。資深產業分析師洪齊亞認為，這顯示台灣影音內容已逐步發揮跨域效益，不僅深化民眾對在地文化的認識，更帶動觀光、消費與二次內容參與，展現影視內容串聯文化、觀光與文創產業的影響力。

進一步調查網友最常使用哪些社群媒體平台管道來獲取台製影視內容資訊，Threads（18.8%）首度取代Dcard（13.9%）成為第五名，而第一至第四名排名不變，依序為YouTube（72.9%）、Facebook（57.1%）、LINE（40.1%）、Instagram（31.3%）。其中，年輕族群使用Instagram與Threads獲取台製影音內容資訊的比重更高，常用Instagram的18-25歲有51.7%、26-35歲有44.0%；常用Threads的18-25歲有39.2%、26-35歲有24.6%。

電影

延伸閱讀

誰在看《牛來》？青少年最愛、40歲以上也捧場 票房已破1.15億

觀眾看本土動畫電影「牛來」：難評價…3分鐘沒緩過來

動漫赤裸置入菸品廣告 家長憂成菸害防制漏洞籲下架

市場製造！新富町文化市場十週年大展揭幕

相關新聞

MIC調查Netflix訂閱成長5%最多 串流訂閱戶平均每月花費355元

資策會產業情報研究所（MIC）20日發布「台灣影音觀看行為調查」指出，72%網友曾使用線上串流平台，前一年71.6%大致持平。38.4%網友幾乎每天觀看，有24.6%網友較前一年增加觀看、8.2%減少觀看。

中華電、台灣大開賣 Pixel 系列手機 黑、灰色受青睞

中華電信（2412）與台灣大今（20）日起正式開賣Google Pixel 11系列，根據業者統計，預購時以Pro XL迷霧灰、Pixel 11曜石黑最受歡迎。

微星攜手 Intel 打造「微星寵粉節X Intel Gamer Days」玩家盛會

全球高效能筆電領導品牌MSI微星（2377）攜手Intel，隆重推出暑期最強檔玩家盛會 — 「MSI 微星寵粉節 X Intel Gamer Days」！本次活動將在8/21(五)-8/27(四)於三創生活園區戶外廣場熱鬧登場，集結 MSI 與 Intel 強強聯手的最新產品陣容，包含高效能電競筆電、新一代旗艦電競掌機、AI PC全線展出，提供熱門3A遊戲大作、生成式AI創作軟體搶先試玩，打造最具沉浸感的科技盛宴！搭配現場闖關任務、期間限定加碼送與購機抽獎等多重好康優惠，週末更將集結知名遊戲實況主小熊、珊迪Sandy、鳥屎，以及人氣插畫家鼻妹親臨現場與粉絲互動同樂，玩家千萬不能錯過！

Google 送大專校院學生一年免費 Google AI Plus 訂閱優惠

Google團隊今（20）日在官方部落格宣布，近期Google產品中已注入了更多以學習科學為基礎的 AI 技術，增加學習功能，並宣布在台灣大專校院學生享有一年免費Google AI Plus訂閱優惠，讓Google成為學習神隊友。

AI智造即戰力！新代集團攜手夥伴打造完整製造生態系 自動化大展亮相

面對全球製造業加速邁向數位化、智慧化與低碳化，AI與智慧製造已正式跨越願景藍圖，蛻變為現代工廠提升核心競爭力的即戰力。全球智慧製造解決方案領導廠商 — 新代科技股份有限公司 (7750)，已於台北國際自動化工業大展盛大開展，以「智慧領航－AI驅動新世代製造方案」為主題，在南港展覽館1館4樓M236攤位，攜手智慧製造生態圈夥伴，展現AI賦能製造業、兼具高效與永續的新世代生產範式。

美國加州大學柏克萊分校將加入應材公司EPIC中心 攜手加速晶片創新

美商應用材料公司今日宣布，美國加州大學柏克萊分校將以研究合作夥伴身分加入矽谷 EPIC 中心，與應材的科學家及工程師並肩合作，推動多項具有重大影響力的研究計畫，共同加速對人工智慧運算至關重要的材料工程與製程創新。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。