「台製」內容未必加分 MIC調查看台劇、台綜、實境節目均減少

資策會產業情報研究所（MIC）發布「台灣影音觀看行為調查」，關注網友觀看各國影音內容行為，特別針對網友對「台製內容」的觀看進行解析。78.3%網友曾觀看台製電影，且最多透過線上串流（42.0%）觀看；69.2%曾觀看台劇，最大宗透過電視頻道（38.8%）觀看；67.9%曾觀看台綜／實境節目，透過電視頻道（43.4%）觀看比率最高。

在觀看數量變化上，僅有台製電影增加觀看高於減少，其他如台劇、台綜／實境節目的觀看數量皆呈現衰退。MIC資深產業分析師洪齊亞表示，觀眾已形成跨國內容消費習慣，影劇市場已由地域競爭轉向全球內容競爭，如果觀看人口持續縮減，「上串流」也難以解決市場性的問題。台製內容應朝向可被全球理解的敘事，既有台灣特色又兼顧普世情感與通用娛樂性，擴大台灣內容的觀眾市場才是關鍵。

資策會MIC表示，台製影音內容影響力能帶動更多觀光、消費與文化參與。有觀看台製影音內容的網友，有58.2%認為有助於推廣觀光景點，以及特色飲食（55.7%）、人情文化（52.9%）等。針對觀看後衍生行為，37.4%網友曾因觀看台製影音內容而前往觀光、31.8%購買相關餐飲、20.0%購買相關生活用品；非消費行為方面，有35.8%會觀看幕後花絮、26.6%欣賞作品音樂，以及22.9%觀看作品解說。資深產業分析師洪齊亞認為，這顯示台灣影音內容已逐步發揮跨域效益，不僅深化民眾對在地文化的認識，更帶動觀光、消費與二次內容參與，展現影視內容串聯文化、觀光與文創產業的影響力。

進一步調查網友最常使用哪些社群媒體平台管道來獲取台製影視內容資訊，Threads（18.8%）首度取代Dcard（13.9%）成為第五名，而第一至第四名排名不變，依序為YouTube（72.9%）、Facebook（57.1%）、LINE（40.1%）、Instagram（31.3%）。其中，年輕族群使用Instagram與Threads獲取台製影音內容資訊的比重更高，常用Instagram的18-25歲有51.7%、26-35歲有44.0%；常用Threads的18-25歲有39.2%、26-35歲有24.6%。