MIC調查Netflix訂閱成長5%最多 串流訂閱戶平均每月花費355元

資策會產業情報研究所（MIC）20日發布「台灣影音觀看行為調查」指出，72%網友曾使用線上串流平台，前一年71.6%大致持平。38.4%網友幾乎每天觀看，有24.6%網友較前一年增加觀看、8.2%減少觀看。

串流訂閱前五名部分，Netflix從51.4%成長至56%，推測有更多共享帳號使用者轉向自行訂閱，第二名的Disney+從22.6%至22.4%、愛奇藝從9.5%成長至10.5%、Hami Video從7.5%成長至8.1%，而friDay影音取代LIVE TV躋身前五，從3.9%成長至6.5%，只看免費內容者從24.8%下降至22.9%。

資策會MIC資深產業分析師洪齊亞表示，雖然線上串流市場的用戶規模較前一年持平，然而既有用戶的觀看深度與付費結構仍持續深化，可觀察到更多訂閱戶訂閱一個以上的平台，市場成長動能轉向側重「提升單一用戶價值」。

關注串流訂閱戶的訂閱金額變化，資策會MIC指出，串流訂閱戶每月平均花費由2025年323元，微幅增加至2026年355元，每月平均花費500元以上的訂閱戶從18.3%增加至22.1%；整體訂閱戶有17.4%增加訂閱金額、10.1%減少訂閱。

關注不同年齡層訂閱金額變化，發現18-25歲有21.6%增加訂閱、36-45歲有16.4%減少訂閱，比率皆明顯超越其他年齡層。關注訂閱戶的退訂狀況，高達64.4%的訂閱戶曾退訂，前五名因素依序為「很少看/沒時間看、價格太貴、生活費排擠訂閱預算、想看的內容不多/已看完、免費平台內容已足夠」。資深產業分析師洪齊亞表示，用戶的訂閱行為具有相當高的流動性，會考量時間、預算、免費替換性、內容檔期，反覆於各平台之間切換，隨著用戶觀看樣態深化，最終擴大訂閱組合，帶動訂閱支出成長。