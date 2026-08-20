快訊

日媒爆料中國卡台灣關鍵材料！交貨拖延衝擊半導體、航太供應鏈

詹姆士公司驗資不實當庭認罪 法院同意簡易判決...檢方求刑刑度曝光

沒人要玩了？台股出現7月底以來新低量 三大法人賣超35億元

聽新聞
0:00 / 0:00

MIC調查Netflix訂閱成長5%最多 串流訂閱戶平均每月花費355元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
串流訂閱前五名部分，Netflix從51.4%成長至56%，推測有更多共享帳號使用者轉向自行訂閱。路透
串流訂閱前五名部分，Netflix從51.4%成長至56%，推測有更多共享帳號使用者轉向自行訂閱。路透

資策會產業情報研究所（MIC）20日發布「台灣影音觀看行為調查」指出，72%網友曾使用線上串流平台，前一年71.6%大致持平。38.4%網友幾乎每天觀看，有24.6%網友較前一年增加觀看、8.2%減少觀看。

串流訂閱前五名部分，Netflix從51.4%成長至56%，推測有更多共享帳號使用者轉向自行訂閱，第二名的Disney+從22.6%至22.4%、愛奇藝從9.5%成長至10.5%、Hami Video從7.5%成長至8.1%，而friDay影音取代LIVE TV躋身前五，從3.9%成長至6.5%，只看免費內容者從24.8%下降至22.9%。

資策會MIC資深產業分析師洪齊亞表示，雖然線上串流市場的用戶規模較前一年持平，然而既有用戶的觀看深度與付費結構仍持續深化，可觀察到更多訂閱戶訂閱一個以上的平台，市場成長動能轉向側重「提升單一用戶價值」。

關注串流訂閱戶的訂閱金額變化，資策會MIC指出，串流訂閱戶每月平均花費由2025年323元，微幅增加至2026年355元，每月平均花費500元以上的訂閱戶從18.3%增加至22.1%；整體訂閱戶有17.4%增加訂閱金額、10.1%減少訂閱。

關注不同年齡層訂閱金額變化，發現18-25歲有21.6%增加訂閱、36-45歲有16.4%減少訂閱，比率皆明顯超越其他年齡層。關注訂閱戶的退訂狀況，高達64.4%的訂閱戶曾退訂，前五名因素依序為「很少看/沒時間看、價格太貴、生活費排擠訂閱預算、想看的內容不多/已看完、免費平台內容已足夠」。資深產業分析師洪齊亞表示，用戶的訂閱行為具有相當高的流動性，會考量時間、預算、免費替換性、內容檔期，反覆於各平台之間切換，隨著用戶觀看樣態深化，最終擴大訂閱組合，帶動訂閱支出成長。

Netflix 串流 Disney

延伸閱讀

打錯字別急著收回！LINE推「編輯訊息」新功能 限時免費試用

華南 e 指沖 App「行動版」閃電 MIT 登場 AI 投資早報助攻數位普惠

Facebook貼連結也要收費！不訂閱Meta One每月限2則 最貴方案破1.6萬

不再只有付費訂閱！迪士尼新任執行長證實Disney+正探索「免費串流」服務模式

相關新聞

MIC調查Netflix訂閱成長5%最多 串流訂閱戶平均每月花費355元

資策會產業情報研究所（MIC）20日發布「台灣影音觀看行為調查」指出，72%網友曾使用線上串流平台，前一年71.6%大致持平。38.4%網友幾乎每天觀看，有24.6%網友較前一年增加觀看、8.2%減少觀看。

中華電、台灣大開賣 Pixel 系列手機 黑、灰色受青睞

中華電信（2412）與台灣大今（20）日起正式開賣Google Pixel 11系列，根據業者統計，預購時以Pro XL迷霧灰、Pixel 11曜石黑最受歡迎。

微星攜手 Intel 打造「微星寵粉節X Intel Gamer Days」玩家盛會

全球高效能筆電領導品牌MSI微星（2377）攜手Intel，隆重推出暑期最強檔玩家盛會 — 「MSI 微星寵粉節 X Intel Gamer Days」！本次活動將在8/21(五)-8/27(四)於三創生活園區戶外廣場熱鬧登場，集結 MSI 與 Intel 強強聯手的最新產品陣容，包含高效能電競筆電、新一代旗艦電競掌機、AI PC全線展出，提供熱門3A遊戲大作、生成式AI創作軟體搶先試玩，打造最具沉浸感的科技盛宴！搭配現場闖關任務、期間限定加碼送與購機抽獎等多重好康優惠，週末更將集結知名遊戲實況主小熊、珊迪Sandy、鳥屎，以及人氣插畫家鼻妹親臨現場與粉絲互動同樂，玩家千萬不能錯過！

Google 送大專校院學生一年免費 Google AI Plus 訂閱優惠

Google團隊今（20）日在官方部落格宣布，近期Google產品中已注入了更多以學習科學為基礎的 AI 技術，增加學習功能，並宣布在台灣大專校院學生享有一年免費Google AI Plus訂閱優惠，讓Google成為學習神隊友。

AI智造即戰力！新代集團攜手夥伴打造完整製造生態系 自動化大展亮相

面對全球製造業加速邁向數位化、智慧化與低碳化，AI與智慧製造已正式跨越願景藍圖，蛻變為現代工廠提升核心競爭力的即戰力。全球智慧製造解決方案領導廠商 — 新代科技股份有限公司 (7750)，已於台北國際自動化工業大展盛大開展，以「智慧領航－AI驅動新世代製造方案」為主題，在南港展覽館1館4樓M236攤位，攜手智慧製造生態圈夥伴，展現AI賦能製造業、兼具高效與永續的新世代生產範式。

美國加州大學柏克萊分校將加入應材公司EPIC中心 攜手加速晶片創新

美商應用材料公司今日宣布，美國加州大學柏克萊分校將以研究合作夥伴身分加入矽谷 EPIC 中心，與應材的科學家及工程師並肩合作，推動多項具有重大影響力的研究計畫，共同加速對人工智慧運算至關重要的材料工程與製程創新。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。