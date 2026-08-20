長庚國際能源產品取得JC-STAR資安標章 力拓日本市場

由台塑集團創辦人王永慶長女王貴雲主導創立的長庚國際能源，今天宣布旗下產品取得日本JC-STAR Level 1資安標章，代表產品防護設計已符合IPA（日本情報處理推進機構）公布的IoT（物聯網）資安基準，有助長庚國際能源進一步拓展日本市場。

長庚國際能源說明，JC-STAR是日本政府針對物聯網產品建立的資安評估與標示制度，透過標準化資安基準，確保設備具備基本的資訊安全防護能力。隨能源管理系統、儲能設備及智慧電網日益數位化，資安已成為產品可靠性的重要一環。

長庚國際能源表示，此次取得JC-STAR Level 1標章，展現公司產品的資安達標，將為未來拓展日本智慧能源及關鍵基礎設施市場奠定重要基礎。

長庚國際能源執行長陳信生表示，隨著能源基礎設施日益數位化，資安的重要性已和安全性、產品性能同等重要。此次長庚國際能源取得JC-STAR Level 1資安標章，代表台灣自主研發的儲能系統已具備支援日本能源轉型所需的安全、可靠與資安能力。

長庚國際能源表示，公司具備從電芯、模組到儲能系統的自主研發與垂直整合能力，並將安全理念落實於材料研發、產品設計及系統架構，透過熱管理、模組隔離、即時監控及多重防護機制，全面提升儲能系統的安全性、可靠性與長期運行穩定性。在此之前，長庚國際能源的儲能產品已取得日本JIS（JapaneseIndustrial Standards）電池認證。