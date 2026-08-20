半導體設備資安防線 全球首座SEMI E187實驗室啟用
資策會今天啟用全球首家SEMI E187資安檢測實驗室，為半導體設備建立「進廠前」資安把關機制，這也是台灣首次主導全球重要標準。資策會表示，SEMI E187認驗證制度可協助半導體設備商爭取訂單、鞏固既有市場及拓展海外商機，估計可望創造或維繫約新台幣50億元商機。
資策會今天舉行全球首家SEMI E187資安檢測實驗室啟用儀式。
數發部長林宜敬表示，台灣半導體產業是全球民主供應鏈核心，因此成為駭客攻擊目標，為解決供應鏈相關風險，數發部與國際半導體產業協會（SEMI）、台積電共同推動SEMI E187，這是台灣首次主導全球重要標準，除有助提升半導體供應鏈資安，也可帶動認證、輔導及資安軟硬體銷售等商機。
資策會董事長黃仲銘表示，SEMI E187提供半導體設備共同遵循的資安標準，去年底數發部與SEMI共同發表制度後，如今實驗室正式成立，象徵台灣從制度遵循者，進一步成為制度建立者及把關者。
黃仲銘指出，對半導體設備業者而言，通過SEMIE187資安檢測，有助提升產品及品牌競爭力；對半導體製造業者來說，可在設備進廠前確認資安防護能力，降低後續生產營運及資安風險。
林宜敬強調，過去台灣業者通過國際標準往往仰賴歐美機構，如今已具備建立標準及提供相關檢測服務的能力。下一階段將朝首批驗證標章邁進，持續完善半導體設備資安驗證體系，期許台灣以資安優勢拓展國際市場。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMIE187資安檢測實驗室啟用，不僅代表設備資安標準已有實際落地的檢測能力，也為國際半導體產業提供標準導入及實務驗證的示範模式。隨著設備檢測及導入案例增加，可望形成國際產業可參考的實踐模式，進一步讓SEMI E187在全球半導體供應鏈擴散。
資策會說明，SEMI E187已進入實機驗證階段，志聖工業與台達率先投入實測，導入SEMI E187資安標準，並委託資策會實驗室進行設備檢測查核。此外，有日本設備商主動洽詢。
資策會表示，未來將帶領其他實驗室，如三甲、SGS等導入SEMI E187檢測能量，累積不同設備類型及應用場域的實測案例，以實際檢測經驗與資安業者合作，協助更多設備業者導入SEMI E187，並推動台灣建立的認驗證制度接軌國際，讓台灣向世界輸出的不只是領先的半導體製造能力，更包括資安標準、驗證能力與專業服務。
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