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LINE 開放「編輯訊息」免費試用 未來將轉為 Premiun 會員專屬功能

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE今（20）日宣布，即日起LINE Premium的新功能將陸續於LINE Labs開放所有LINE用戶免費試用，試用期間結束後，再正式轉為LINE Premium會員專屬功能。透過LINE Labs先行體驗，用戶可搶先使用新功能。

首波開放免費試用的功能為「編輯訊息」，當訊息送出後才發現打錯字、日期有誤，或想進一步調整文字語氣時，一對一或群組對話可在15分鐘內內直接修改自己送出的文字訊息，不必先收回再重新輸入；Keep筆記為六天內可修改。

LINE Labs免費試用期間，無論是否已訂閱LINE Premium，用戶皆需先至LINE Labs手動開啟編輯訊息功能。手機版LINE須更新至26.12.0（含）以上或最新版本，至LINE「主頁」點選右上角的「設定」（齒輪圖示），在LINE設定頁面中進入「LINE Labs」，啟用「訊息編輯」。

後續在LINE電腦版聊天時也能使用此功能。LINE電腦版需為Windows/Mac 26.4.0（含）以上，或直接更新到最新版本。

編輯訊息功能於LINE Labs中免費試用的結束時間與正式轉換LINE Premium會員專屬功能日期，未來另行公告，轉為付費會員功能後，已完成編輯的訊息不受影響，仍會保留修改後的內容。

編輯訊息適用於用戶自己送出的文字訊息，照片、影片、語音訊息、檔案及貼圖等其他類型的訊息無法修改，目前也不支援LINE社群與官方帳號聊天室。

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