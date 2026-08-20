根據Counterpoint Research發布的人形機器人研究報告，2026年上半年全球人形機器人出貨量將超過2.2萬台，年增近300%，保持強勁成長動能。

就出貨量而言，智原AGIBOT以9,700台出貨位居全球第一，佔據超過43%的市場份額。其次是宇樹（Unitree Robotics）、銀河通用Galbot（Galaxy General Robotics）、優必選（UBTECH）及樂州機器人，前五大製造商皆為中國大陸廠商，合計佔總出貨量的86%。

2026年下半年，更多服務業及工業領域的早期試點項目將進入大規模部署階段：一，人形機器人已開始在交通樞紐定期運作，汽車製造商也逐步規劃整個生產、銷售及售後服務價值鏈的應用場景。二，針對3C製造與倉儲物流環境中的標準化任務，如物料搬運、分揀與檢驗，實際適用的解決方案也開始出現。

隨著全球模型技術與現有VLA架構整合，人形機器人的智慧層級與任務泛化能力正面臨關鍵突破窗口。

Counterpoint 預計 2026 年全球人形機器人出貨量將超過 5萬台，年增 210%。未來五年內，服務與工業應用場景將取代娛樂性能與數據生產研究，成為人形機器人需求成長的核心驅動力。同時，類人機器人製造商的核心競爭力，將從單純的模型性能與生產擴展速度競爭，轉向打造涵蓋先進模型開發、垂直情境部署、數據系統構建及快速模型迭代的閉環能力。