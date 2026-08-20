Gartner 預測今年全球 AI 平台暨模型市場增速達63% 企業採購重視成本

商業與技術洞察公司Gartner預測，2026年全球終端使用者在人工智慧（AI）模型暨平台領域總支出達到640億美元，較2025年390億美元增長63.4%。生成式AI模型支出預計增長117%，AI平台支出預計增長36.9%。

Gartner資深首席研究分析師Arunasree Cheparthi表示，觀察發現企業更聚焦使用效率、成本管控與量化落實成果，市場支出更傾向於能在成本、時延、性能與可靠性方面展現明確價值的供應商。

Cheparthi表示，能將效果評估、成本透明度及使用情況追蹤能力嵌入客戶工作流程的供應商，更具競爭優勢，協助企業更輕鬆地管理並優化 AI 的使用。隨著市場支出轉向按使用量付費，供應商將面臨越來越大的壓力，需證明產品的實際落地情況、持續使用情況及穩定的獲利空間。就長期看，最具競爭優勢的是能協助企業管理全業務鏈AI落實場景與應用方式的供應商。隨

也因越來越多模型持續進入市場，按使用量付費定價更難預測，企業採購方更傾向於選用具備工具選擇、效能監控、政策落實與成本管控能力的平台。

Gartner預測，市場趨勢將推動特定領域語言模型（DSLM）與專用模型加速發展，2026年這兩個領域市場規模預計增長210%。