聽新聞
0:00 / 0:00
Gartner 預測今年全球 AI 平台暨模型市場增速達63% 企業採購重視成本
商業與技術洞察公司Gartner預測，2026年全球終端使用者在人工智慧（AI）模型暨平台領域總支出達到640億美元，較2025年390億美元增長63.4%。生成式AI模型支出預計增長117%，AI平台支出預計增長36.9%。
Gartner資深首席研究分析師Arunasree Cheparthi表示，觀察發現企業更聚焦使用效率、成本管控與量化落實成果，市場支出更傾向於能在成本、時延、性能與可靠性方面展現明確價值的供應商。
Cheparthi表示，能將效果評估、成本透明度及使用情況追蹤能力嵌入客戶工作流程的供應商，更具競爭優勢，協助企業更輕鬆地管理並優化 AI 的使用。隨著市場支出轉向按使用量付費，供應商將面臨越來越大的壓力，需證明產品的實際落地情況、持續使用情況及穩定的獲利空間。就長期看，最具競爭優勢的是能協助企業管理全業務鏈AI落實場景與應用方式的供應商。隨
也因越來越多模型持續進入市場，按使用量付費定價更難預測，企業採購方更傾向於選用具備工具選擇、效能監控、政策落實與成本管控能力的平台。
Gartner預測，市場趨勢將推動特定領域語言模型（DSLM）與專用模型加速發展，2026年這兩個領域市場規模預計增長210%。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相
📢Turtle Beach Stealth Pro 2電競耳機開箱！可更換電池、音質驚豔 一鍵跨平台
📢行動電源哪裡回收？內行人曝1超商回收現賺回饋 3C商品獎勵金超誘人
📢 維修沒人關心…PTT沒落？資深鄉民封30年「永遠在野黨」：誰上任就罵誰
📢常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用
📢 16款iPhone變值錢！蘋果最新Trade in舊換新價格整理 6款掉價、它少700元
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。