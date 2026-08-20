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中華電、台灣大開賣 Pixel 系列手機 黑、灰色受青睞

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
今年Pixel 11系列使用的顏色都很搶眼。記者黃筱晴／攝影
今年Pixel 11系列使用的顏色都很搶眼。記者黃筱晴／攝影

中華電信（2412）與台灣大今（20）日起正式開賣Google Pixel 11系列，根據業者統計，預購時以Pro XL迷霧灰、Pixel 11曜石黑最受歡迎。

中華電信宣布開賣Pixel 11全系列機種，申辦指定方案獨家贈送Pixel 11機型Google AI Plus（2 TB）服務6個月，Pixel 11 Pro以上機型則有原廠Google AI Pro（5 TB）服務六個月。另有配件購物金、行動裝置保險等。

中華電信指出，根據網路門市預購統計，最受消費者熱烈預購機型為Pixel 11 Pro XL 16G/512 GB迷霧灰，顯示大螢幕、大容量的旗艦機種受到青睞。Pixel 11 Pro系列獨家配備HiLight 燈光互動技術，以手機背面的柔和閃光貼心提示重要聯絡人來電或Gemini語音互動狀態；相機功能支援最高120倍專業變焦，電池續航力最多可達30小時以上；並且採用最新Tensor G6晶片，全面提升Gemini Intelligence體驗，帶來全新「語音修飾」功能及「一鍵抓拍」拍照模式。

台灣大正式開賣Google Pixel 11系列機種與Pixel Watch 5，5G月租1,599元專案可0元獲得Pixel 11。

台灣大統計，Google Pixel 11系列預約表現亮眼，整體預約量較去年上一代同期成長超過六成，申辦月租1,399元以上專案占九成。Pixel 11為最熱門機款，占全系列近五成；256GB容量是熱門首選，達八成；顏色以「曜石黑」達近四成最為搶手。看好新機帶動台灣大ARPU成長。

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