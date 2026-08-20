中華電、台灣大開賣 Pixel 系列手機 黑、灰色受青睞

中華電信（2412）與台灣大今（20）日起正式開賣Google Pixel 11系列，根據業者統計，預購時以Pro XL迷霧灰、Pixel 11曜石黑最受歡迎。

中華電信宣布開賣Pixel 11全系列機種，申辦指定方案獨家贈送Pixel 11機型Google AI Plus（2 TB）服務6個月，Pixel 11 Pro以上機型則有原廠Google AI Pro（5 TB）服務六個月。另有配件購物金、行動裝置保險等。

中華電信指出，根據網路門市預購統計，最受消費者熱烈預購機型為Pixel 11 Pro XL 16G/512 GB迷霧灰，顯示大螢幕、大容量的旗艦機種受到青睞。Pixel 11 Pro系列獨家配備HiLight 燈光互動技術，以手機背面的柔和閃光貼心提示重要聯絡人來電或Gemini語音互動狀態；相機功能支援最高120倍專業變焦，電池續航力最多可達30小時以上；並且採用最新Tensor G6晶片，全面提升Gemini Intelligence體驗，帶來全新「語音修飾」功能及「一鍵抓拍」拍照模式。

台灣大正式開賣Google Pixel 11系列機種與Pixel Watch 5，5G月租1,599元專案可0元獲得Pixel 11。

台灣大統計，Google Pixel 11系列預約表現亮眼，整體預約量較去年上一代同期成長超過六成，申辦月租1,399元以上專案占九成。Pixel 11為最熱門機款，占全系列近五成；256GB容量是熱門首選，達八成；顏色以「曜石黑」達近四成最為搶手。看好新機帶動台灣大ARPU成長。