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微星攜手 Intel 打造「微星寵粉節X Intel Gamer Days」玩家盛會
全球高效能筆電領導品牌MSI微星（2377）攜手Intel，隆重推出暑期最強檔玩家盛會 — 「MSI 微星寵粉節 X Intel Gamer Days」！本次活動將在8/21(五)-8/27(四)於三創生活園區戶外廣場熱鬧登場，集結 MSI 與 Intel 強強聯手的最新產品陣容，包含高效能電競筆電、新一代旗艦電競掌機、AI PC全線展出，提供熱門3A遊戲大作、生成式AI創作軟體搶先試玩，打造最具沉浸感的科技盛宴！搭配現場闖關任務、期間限定加碼送與購機抽獎等多重好康優惠，週末更將集結知名遊戲實況主小熊、珊迪Sandy、鳥屎，以及人氣插畫家鼻妹親臨現場與粉絲互動同樂，玩家千萬不能錯過！
MSI專為熱血玩家與專業創作者打造的精銳陣容強勢展出，帶來最震撼的感官享受與效能體驗！現場特別安排旗艦機皇「Titan 18 HX史詩天龍座40週年典藏特仕版」、話題焦點「Cyborg 15 C13W《玩具總動員》特仕版」驚喜現身，全方位滿足玩家對於極致效能、精緻工藝與跨界創意的想像！
玩家口碑首選Crosshair 16 Max HX電競筆電具備滿血效能與極致散熱，最高支援200W總功耗輸出，無論是遊戲大作、創作流程或多工處理，皆能提供穩定可靠的效能表現，是物超所值的頂級效能之選！
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