Google 送大專校院學生一年免費 Google AI Plus 訂閱優惠

Google團隊今（20）日在官方部落格宣布，近期Google產品中已注入了更多以學習科學為基礎的 AI 技術，增加學習功能，並宣布在台灣大專校院學生享有一年免費Google AI Plus訂閱優惠，讓Google成為學習神隊友。

根據官方說明，到2026年12月31日，具有台灣（或其他適用Gemini 的140 多個國家）大專院校資格的學生，可以透過Google One「大學生專屬優惠」免費申請一年免費 Google AI Plus 方案訂閱優惠，透過學校的專屬電子郵件驗證資格，即可免費開通。

相關權益包括使用Gemini Omni 模型，體驗更前瞻的邏輯推理與多模態處理能力；兩倍的使用量上限，滿足日常課業研讀、論文資料梳理與專案討論的大量需求；以及400 GB雲端儲存空間，安全存放所有課業講義、簡報與個人檔案等相關優惠。

Gemini近期增加學習支援功能，包括以「學習筆記本（Study Notebook） 」訂製專屬計畫，透過互動式診斷測驗找出知識盲點，Gemini會根據學習目標，產出漸進式的個人化學習計畫，追蹤學習成效；學生專區（Student Hub）可透過專屬的課程管理中心，整理各科資料，隨時掌握學習進度；Gemini Live隨身深度對話功能以全新升級的Gemini Live隨時隨地透過口頭討論，梳理Deep Research中的複雜觀點，讓知識吸收更高效，近期逐步開放給所有使用者；以及利用互動式圖像（Interactive Visualizations），輸入指令，Gemini 就能生成能旋轉、縮放的3D動態模型與互動圖表，讓抽象的概念一目瞭然。

此外，Gemini學習功能也包括主題隨堂測驗，可在搜尋中針對特定學科隨時生成練習題，驗收學習成果；以及使用Google智慧鏡頭拍下題目即可獲得拆解說明，按部就班釐清觀點、學會解題。

Google指出，學習工具皆採用「引導式學習（Guided Learning）」設計，就像一位專屬導師協助一步步解開難題，養成獨立思考的能力。學生的學習資料也不會用於訓練AI模型，讓大家能安心使用。