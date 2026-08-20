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日商味之素傳大砍大陸載板材料供貨 業界看陸資廠落後仍五年
日商味之素傳大砍大陸載板材料供貨，業界則觀察，陸資廠ABF載板產能實質產出有限，預期技術製程仍落後台廠五年以上，BT載板部分則已有不少廠商跨入競爭。台廠欣興、景碩等分別為ABF載板、BT載板指標供應商大廠。
數據顯示，日本味之素95% 市占率在ABF載板材料居領導，目前公司月產能超 200 萬平方公尺，2026 年第2季已滿產運行，但新產能要到 2030~2032 年才能逐步落地，自 2023 年以來味之素已投入約 250 億日圓擴產，預計到 2030 年將產能提高約 50%；此外，公司在日本岐阜縣可兒市（Kani City）購入的土地上，還規劃興建第三座工廠，但預計要到約 2032 年才會投產。
先前載板上游材料吃緊，日系廠商是台廠重要合作夥伴，不少大廠也積極赴日拜訪固樁。
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