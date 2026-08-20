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AI智造即戰力！新代集團攜手夥伴打造完整製造生態系 自動化大展亮相

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新代集團董事長蔡尤鏗（圖左）在自動化大展現場，親自為時碩創辦人暨集團總裁黃宗興說明人型機器人布局。記者簡永祥／攝影
新代集團董事長蔡尤鏗（圖左）在自動化大展現場，親自為時碩創辦人暨集團總裁黃宗興說明人型機器人布局。記者簡永祥／攝影

面對全球製造業加速邁向數位化、智慧化與低碳化，AI與智慧製造已正式跨越願景藍圖，蛻變為現代工廠提升核心競爭力的即戰力。全球智慧製造解決方案領導廠商 — 新代科技股份有限公司 (7750)，已於台北國際自動化工業大展盛大開展，以「智慧領航－AI驅動新世代製造方案」為主題，在南港展覽館1館4樓M236攤位，攜手智慧製造生態圈夥伴，展現AI賦能製造業、兼具高效與永續的新世代生產範式。

新代集團深度整合集團內部與子公司的策略能量，協同聯達智能與正鉑雷射，共同展示精密運動控制、工業自動化、AI 智慧機器人、高階雷射加工到雲端智慧管理的「一站購足解決方案」。透過軟硬體整合服務，協助全球製造企業打破傳統生產瓶頸，加速實現低碳、自主、智慧化的數位轉型與營運韌性。

新代科技指出，其解決方案已多方應用於金屬加工業、電子業、自動化設備、雷射加工及智慧製造等產業，服務遍及亞洲、歐洲、美洲等全球市場，並持續透過海外據點與在地服務團隊深化國際布局，攜手全球客戶推動製造業智慧升級。本次展會現場藉由動態實機與實際應用案例，展現新代集團如何將 AI 科技深植於工業現場，展覽亮點如下：

■ AI機器人整合應用

展示AI視覺、智慧感知與運動控制技術的深度整合，提升機器人判斷能力，協助工廠實現更高效率、更高彈性的智慧生產。

■ 精密雷射加工解決方案

結合正鉑雷射技術，展示高精度、高效率的雷射加工設備與智慧製程應用，滿足高階製造對精密加工的需求。

■ 智慧工廠與雲端管理平台

展示智慧工廠管理平台、設備聯網、即時監控、數據分析及遠端管理應用，協助企業掌握生產資訊，加速數位轉型。

■ AI落地製造現場案例

分享AI於實際製造場域的導入成果，包含設備管理、智慧加工、智慧排程、生產優化等應用，展現AI如何真正創造製造價值。

新代科技誠摯邀請機械製造商、加工用戶、系統整合商及產學研各界專家蒞臨台北南港展覽館1館4樓 M236 攤位參觀交流。現場將有專業團隊提供深度解說，共同探討智慧轉型趨勢下的合作新契機，攜手見證 AI 驅動製造的全新篇章。

總統府資政沈榮津（中）及經濟部部長龔明鑫（右）特地參觀新代集團自動化展場，了解新代集團在自動化布局，由集團董事長蔡尤鏗親自接待並解說。記者簡永祥／攝影
總統府資政沈榮津（中）及經濟部部長龔明鑫（右）特地參觀新代集團自動化展場，了解新代集團在自動化布局，由集團董事長蔡尤鏗親自接待並解說。記者簡永祥／攝影

生態 願景 製造業

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