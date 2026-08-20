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力積電董事長黃崇仁上月31日辭世 9月12日舉行告別式

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
已故力積電董事長黃崇仁。聯合報系資料照
已故力積電董事長黃崇仁。聯合報系資料照

力積電董事長黃崇仁上月31日辭世，享壽78歲，治喪委員會今日敲定將於9月12日於台北博愛館景明廳舉行公司舉行告別式。預定上午11時家祭、公祭11時30分。

黃崇仁治喪事宜獲得台積電創辦人張忠謀首肯擔任治喪委員會榮譽主席。為妥善讓他生前的好友送他最後一程，治喪委員會經過半個月餘籌畫，正式敲定告別式日期訂在9月12日於台北博愛館（原台北市立第二殯儀館）景明廳舉行。

稍早家屬透過力晶集團法律顧問陳錦隆律師受黃崇仁家屬委託，代表家屬向外界傳達三項生前未境訊息。首先，家屬感謝力晶集團專業經理人團隊願意共同承擔經營重任，並相信經營團隊將秉持黃崇仁奮鬥不懈的精神，帶領公司平穩度過傳承階段，持續推動企業發展，為台灣半導體產業與社會做出貢獻。

其次，他表示，目前經營團隊成員皆是與黃崇仁共事超過30年的老戰友，熟悉集團旗下各公司業務，也將依法善盡忠實義務及注意義務，為全體股東創造最大利益，因此家屬對現有經營團隊給予充分信任與支持。

至於家屬對經營團隊的唯一期待，陳錦隆說，就是希望完成黃崇仁生前未竟的心願。他指出，黃崇仁在7月14日法說會中曾向股東承諾，力積電明年一定恢復配發股利，家屬相信經營團隊將努力兌現這項承諾，完成黃崇仁對股東的最後承諾。

黃崇仁 告別式 台北

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