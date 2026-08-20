實測場域調度困難 立院經委會取消考察「無人機兵推」

為瞭解國內無人載具產業現況及發展瓶頸，立法院經濟委員會原預訂於20日安排考察「無人機實境操練兵棋推演」，無奈因國內的實測場域調度困難，考察被迫取消。

立委鍾佳濱認為，連立法院安排考察無人機演練都處處碰壁，顯見台灣的無人載具業者，要尋求測試場域，根本「難如登天」。而發展無人載具產業，除了採購帶動需求，持續鬆綁法規、設立更多測試場域，已是當務之急。

鍾佳濱說，考察計畫因配合立院議程而延期，原洽借經濟部財團法人車輛測試中心檔期無法配合，辦公室隨後協調國防部中科院，希望借用其規劃的測試場域，但中科院表示該場地仍未完工，隨後再轉向國防部洽借陸軍南測中心與空軍水上機場，惟國防部回應，進行無人機演練恐影響戰備任務。

鍾佳濱也說，原洽借經濟部車輛中心，仍有諸多場地限制，不只須考量無人載具若失控，對地面設施造成破壞；進行反制無人機演練時，也須顧慮電磁波干擾是否會溢波，影響周遭民間廠房設備正常運作。

「每個主管機關，都有其正當理由無法洽借場域，這正顯示了台灣無人載具產業，面臨的殘酷現狀。」鍾佳濱直言，目前台灣可供無人載具實測的場域，幾乎都掌握在公部門，且皆有既定任務，業者無法快速取得測試場域，只能被迫遠赴國外測試。

鍾佳濱強調，台灣要打造無人載具產業成為下一座「護國神山」，設立更多本地且合格的實測場域，已是刻不容緩的政策目標。

鍾佳濱呼籲，立院朝野應儘速推動「無人機專法」，積極修訂《民航法》、《無人載具科技創新實驗條例》、《船舶法》，補足法規闕漏，同時創建更多測試場域。也期許經濟部工研院、金屬中心、交通部民航局等機關，積極整合資源，打造完善的測試環境與制度空間，全力協助台灣無人載具產業。