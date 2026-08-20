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宸曜前進台北自動化展 展現實體 AI 落地實力
強固嵌入式系統領導品牌宸曜（6922）參加2026台北國際自動化工業大展。以「強固邊緣．即時智算」為展出核心主題，宸曜科技全面聚焦生成式 AI 與實體 AI（Physical AI）在工業現場的落地應用，展現兼具即時算力與極限環境適應力的產品與應用。現場將透過四大邊緣AI 核心應用動態展示，全方位解密次世代智慧工廠與半導體供應鏈的多元落地面貌。
近年自動化產業迎來生成式 AI 與高度自主化的技術變革，如何在嚴苛、多變的工業現場實現低延遲與高穩定度的即時邊緣智算，已成為企業轉型升級的勝負關鍵。身為全球邊緣運算領域的先行者，宸曜科技今年特別針對「半導體高精檢測」、「智慧工安安控」與「移動載具自主化」三大製造業核心痛點，與樂宇精密、宜谷京科技、旭呈資訊等合作夥伴現場展出四大動態實機應用，具體呈現邊緣運算硬體如何完美驅動落地專案。
除了產業應用展示外，宸曜科技更於本次展會亮相三款次世代強固型電腦，全面覆蓋輕量化邊緣推論到嚴苛環境下的超高算力的多維度運算平台需求，包含強固小型電腦 POC-900/960GC系列、Mini-ITX Jetson 載板Jemii-150系列、強固高效能運算伺服器 RGS-9805GC系列。
宸曜科技副總經理藍林忠表示：「隨著實體 AI（Physical AI）加速自主機器人和現實世界中的環境互動與適應，使自動化系統能即時學習與調整，將進一步加速 AI 推進到邊緣端的部署。宸曜今年展出的三大系列新品，從輕量化的小型AI運算平台，到強固高效工業伺服器，正是為了給予客戶最完整的多元算力選擇，協助產業跨越環境限制，加速實現 AI 轉型升級。」
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