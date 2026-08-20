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新創x科技x投資一次匯聚 2026 StartSphere Taipei 9月登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

「2026 StartSphere Taipei 台北創新創業總匯」9月即將登場！StartSphere Taipei已邁入第三屆，訂於 9月3日至4日於瓶蓋工廠臺北製造所（POPOP Taipei）F棟與A2棟舉行，今年度活動聚焦「娛樂科技 × 文化內容 × 國際連結」，邀請到來自日本、韓國、泰國、越南、新加坡、印尼、馬來西亞、美國8個國家的產業領袖、創投及新創團隊，並集結15家參展商參與「Culturepreneurs」主題展覽，透過五大主題論壇與展覽雙軸並行，搭建產業交流與新創實質合作的平台，讓國際創投、產業專家與新創能量具體對接。

今年度StartSphere Taipei 重點活動：主題論壇訂於9/3–9/4瓶蓋工廠F棟登場，囊括《Immersive Intelligence》、《The Future of Filmmaking》、《IP Convergence》、《Play Behind the Scene》、《Invest in Next Entertainment》五大論壇，已確認邀請日本Sony Ventures Corporation、HIKKY、萬代南夢宮 021 Fund、韓國 Pacemakers、越南 VNG Corporation、Bad Clay Studio、美國Twitch創辦人所創辦的886 Studios、Rotten Tomatoes聯合創辦人所創立的VENN、馬來西亞XR Associates 等重量級講者，深度剖析AI創作、虛擬製片與跨國IP商業化等議題。

今年度首屆舉辦Culturepreneurs展覽，為期2天（9/3–9/4）於瓶蓋工廠A2棟舉行，邀請國內外15家參展商，分為Game as Culture、Immersive Storytelling、Screen Culture三大展區，國際參展單位來自泰國、韓國及日本；另安排四場次展區舞台系列活動；透過沉浸式展覽與高互動體驗，展現文化、時尚與科技融合的創新展會模式。

產業局表示StartSphere Taipei 為「潮臺北 TRENDY TAIPEI」跨域系列活動重要環節。「2026潮臺北 TRENDY TAIPEI」串聯演唱會經濟、產業趨勢與城市行動等系列活動，StartSphere Taipei即為國際產業趨勢交流的重要平台，開幕式訂於9月3日上午9:30於瓶蓋工廠F棟舉行，臺北市長蔣萬安將親臨致詞。

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