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研華攜產業夥伴 以邊緣 AI 串聯智慧物流與零售營運

經濟日報／ 吳凱中／台北即時報導
研華於8月19日至22日參與2026台北國際物流暨物聯網／冷鏈科技展。圖／研華提供
研華於8月19日至22日參與2026台北國際物流暨物聯網／冷鏈科技展。圖／研華提供

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）於8月19日至22日參與2026台北國際物流暨物聯網／冷鏈科技展，攜手台灣冷鏈協會及產業夥伴，展示橫跨倉儲、運輸、港口與零售場域的智慧營運解決方案。此次展出聚焦邊緣運算與AI技術，從設備、運算平台到場域應用，透過軟硬體整合與生態系合作，協助企業優化作業流程與營運管理，加速AI從概念驗證走向實際場域落地。

研華智能系統事業群資深協理林威佐表示：「面對市場需求快速變化與人力成本持續攀升，物流產業正積極尋求更高效、智慧化的營運模式。研華深耕物流運輸產業多年，不僅持續投入設備與技術研發，更攜手生態系夥伴，深入倉儲、運輸至港口等關鍵場域，整合軟硬體與產業應用，提供貼近實際營運需求的完整解決方案。」

針對港口智慧管理，研華LEO-L50戶外資產追蹤管理設備，結合北宸科技海櫃管理系統，可協助業者即時掌握貨櫃位置與資產動態，提升港區資產管理能見度。而港口內自動駕駛應用，則可透過TREK車載電腦搭配LiDAR環境感測技術，整合自動引導車方案，支援港區運輸作業朝自動化發展。

在智慧倉儲方面，研華透過邊緣AI強化作業安全與倉儲管理。UBX邊緣運算電腦搭配VisionSense影像AI方案，可即時辨識人員進入特定作業場域前，是否正確穿戴安全帽、反光背心等安全裝備，協助管理者強化現場安全管理。同時，研華攜手佳研智聯，以AIM工業平板打造智慧倉儲解決方案，串聯倉儲設備、AI智慧調度與訂單管理，優化貨物搬運、揀貨與庫存管理流程，讓倉儲作業與資訊管理更加即時流暢。

當貨物由倉儲進入運輸環節，研華則以TREK車載電腦與AIM工業平板為核心，支援車隊數位化管理與運輸調度。其中，AIM工業平板結合統智科技物流配送系統，從倉儲管理到配送派工，透過自動化流程與資訊同步，有效提升物流中心與配送現場的作業效率。另外也可結合合作夥伴北宸的智慧地圖與導航系統，整合即時路況資訊並進行路線最佳化，協助企業掌握車隊動態，同時兼顧運輸效率與行車安全。

除智慧物流應用外，展區亦呈現研華智慧零售解決方案，涵蓋智慧POS系統、自助服務Kiosk及影像AI運算平台。其中，UTK自助服務機與UTC一體式電腦可靈活部署於物流中心、港口及零售等多元場域，支援AI語音點餐、取票叫號、身分驗證等自助服務應用，不僅可縮短等候與服務時間、降低人工操作錯誤，更能整合營運數據進行集中監控與管理，兼顧營運效率與使用者體驗。

為進一步降低企業導入AI的技術門檻，現場亦展示研華UBX系列邊緣運算電腦與AI模型訓練平台，支援場域端影像AI分析、模型建立與部署。使用者只需上傳影像素材，即可快速建立並訓練專屬AI模型，讓企業能依不同場域與營運需求導入影像辨識應用，加速AI從概念驗證走向實際部署。

8月20日研華專案經理許慶龍將以「冷鏈物流與智慧零售創新實踐」為題，於展會論壇分享完整的邊緣AI軟硬體整合方案，從感知、運算到管理，剖析AI如何串聯物流與零售營運流程，協助企業提升營運效率，加速智慧化轉型。

物聯網 研華 平台

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