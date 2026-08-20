應材攜手柏克萊推進 AI 晶片創新 研究成果加速從實驗室走向量產

應用材料公司宣布，美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）將以研究合作夥伴身分加入矽谷EPIC中心，結合柏克萊的半導體研究實力，以及應材在先進設備與製程整合的技術，加速人工智慧運算所需的材料工程及製程創新。

應材全新設備與製程創新暨商業化（EPIC）中心預計2026年開始營運，是美國迄今在先進半導體設備研發領域規模最大的投資。中心將提供產業級研發環境及先進晶片製造設備，讓大學研究人員能直接使用全球製造商採用的工具進行實驗、迭代與驗證，縮短技術從早期研究走向全面量產的時間。

應材半導體產品事業群總裁帕布‧若傑（Prabu Raja）表示，EPIC中心將在貼近產業製造需求的環境中，匯聚產業與學術界人才。此次擴大與柏克萊的合作，不僅能強化從實驗室到量產的創新流程，也將成為培育未來數十年半導體人才的重要平台。

柏克萊長期推動半導體基礎研究走向產業應用，1962年便成立專門從事積體電路原型設計的研究實驗室，後續並催生SPICE電路模擬器及FinFET等重要技術，其中FinFET已成為全球先進邏輯製造的重要基礎。

柏克萊工程學院院長Mark Asta指出，EPIC中心讓研究型大學能更早接觸與產業同步的半導體製程設備與技術，有助加快創新成果轉化為商業應用，雙方也將透過研發合作共同推進技術創新及新一代工程人才培育。

應材與柏克萊先前已透過半導體研究及共享實驗室資源建立合作關係，包括與柏克萊新興技術研究中心（BETR）及社會發展前瞻科技研發中心（CITRIS）推動合作計畫；應材每年也持續延攬柏克萊人才，深化校園研究與產業應用之間的連結。