工研院攜手臺大跨法人 培育新世代科研管理人才

工研院攜手國立臺灣大學培育臺灣科研體系管理人才，由臺大管理學院高階管理教育發展中心（NTU SEED）開設「主管人才精煉班」，首期培訓來自工研院、金屬中心及車輛中心等9家法人研發機構的50位主管，已於日前完訓。第二期將於8月22日啟動，工研院將持續透過產學合作與跨法人共學，厚植科研法人的管理人才，進一步提升法人協助產業創新升級的能量，為臺灣科技與產業發展注入新動能。

臺大特別針對科研法人主管由技術專家走向經營管理者的需求規劃課程，涵蓋專業能力、執行力、國際觀、團隊合作及利他精神等科技領導人才所需的重要面向；臺大校長陳文章也肯定本期學員展現專業素養與認真投入的學習態度，學員們積極將實務議題融入課堂，淬鍊出高度可執行的解方，優異的結業成果深獲臺大師長好評。

工研院院長張培仁表示，人才培育是工研院永續經營的重要基礎。工研院目前依不同職涯階段培育人才，包括讓同仁具備AI工具運用能力，並針對參與跨領域大型計畫的工程師加強系統工程訓練，學習整合不同專業；並透過工研院與臺大合作開設「主管人才精煉班」，打造如同精華版EMBA的課程，協助專業經理人主管，除了掌握技術，也能從財務、客戶需求及單位營運等面向思考。

另一方面，研發法人肩負帶動產業發展的使命，主管更需具備宏觀視野，因此另規劃「經營方略班」，邀請產官研領袖與前輩分享實務經驗及經營心法，引導核心領導主管，從單位經營進一步思考國家產業發展全局。同時主管人才精煉班和經營方略班皆邀集不同研發法人主管共同參與，透過共同學習與交流建立互信與合作網絡，促進跨法人專業分工與資源整合，進一步提升整體研發體系服務產業的能力。

臺大校長陳文章表示，未來的科技領導人才除了專業能力，也須具備執行力、國際觀、團隊合作能力及利他精神，而主管人才精煉班的課程涵蓋這些重要面向。他期盼透過工研院與臺大的合作，結合研發機構的產業實務與大學的管理教育能量，為工研院及國家社會培養更多科技領導人才，並共同為臺灣科技與產業發展作出貢獻。

主管人才精煉班第一期由臺大管理學院及產官學界師資共同規劃，課程涵蓋「商業基石與宏觀視野」、「研發、興業與創價」、「市場導向的策略思維與價值網路」及「領導者的素養與能力」四大模組，內容包括商業與財務思維、地緣政治與大國科技博弈、研發專案管理、技術移轉與創業育成、市場需求洞察與價值主張、生態系競合、公司治理、團隊溝通，以及決策模擬與系統性思考等。

除課堂學習外，課程另設頂石計畫，學員須帶著實際問題進入課程，從目標市場與客群、價值主張、技術成熟度、競爭優勢、商業模式、財務規劃到成長路徑進行系統性分析，並由各組於期末發表成果。第二期將延續實務導向與跨機構交流模式，持續厚植科技主管由專業領導走向經營領導所需的整合能力。