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中科攜11家廠商進軍自動化展 串聯 AI 智慧製造生態系展現精密製造力

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中科管理局攜手11家廠商進軍2026自動化展，串聯AI智慧製造生態系展現精密製造實力。中科管理局提供
中科管理局攜手11家廠商進軍2026自動化展，串聯AI智慧製造生態系展現精密製造實力。中科管理局提供

「2026台北國際自動化工業大展」在台北南港展覽館盛大登場，中科管理局以「智慧製造・智慧鏈結」自動化機械與材料應用整合的科技廊道為主軸，攜手11家園區精密製造與智慧應用領域的優質廠商聯合參展，展現中部科學園區在智慧製造、精密加工、智慧感測、智慧顯示及高值應用等領域的技術實力與創新成果。

國科會副主委蘇振綱及中科管理局副局長施文芳都到中科展館為參展廠商加油打氣，透過現場展示與互動交流，鏈結產官學研資源，加速推動製造升級的具體行動與實踐成效。

中科是精密智慧製造的群聚，中科廠商均豪精密（5443）、如陽科技、日商三木普利、德商易格斯等也在展會中參展。

在展會期間，中科管理局更透過自動化工業大展平台辦理「新產品與新技術發表會」，協助園區廠商創造商機、促進國內外產業合作，爭取更多跨域鏈結與國際創投機會。

中科管理局表示，本次中科聯展不僅展現園區廠商於智慧製造、AI應用、精密加工及先進材料等領域的創新成果，更彰顯中部科學園區已建構涵蓋先進材料、核心設備、關鍵零組件、智慧控制、系統整合及自主應用的完整智慧製造產業鏈。

未來，中科將持續鏈結園區產業能量，推動AI與智慧製造深度融合，提升臺灣智慧製造產業的國際競爭力，朝向全球高端製造的重要聚落邁進。

中科 生態 材料

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