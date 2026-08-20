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2026淨零排放科技國際競賽 全球40強競逐三座百萬桂冠

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
永續組冠軍由澳洲墨爾本大學與皇家墨爾本理工大學跨校團隊獲得。圖／東元提供
永續組冠軍由澳洲墨爾本大學與皇家墨爾本理工大學跨校團隊獲得。圖／東元提供

由國立臺灣大學與財團法人東元（1504）科技文教基金會共同主辦的「2026淨零排放科技國際競賽」，是臺灣匯聚國際科研能量、為世界找尋解方的具體行動；賴清德總統19日晚間赴台北文華東方酒店，出席頒獎典禮暨國際交流晚宴並致詞，向各國青年菁英致意。

全球267支隊伍同場角逐、40強全英語決戰、三座百萬冠軍獎同晚揭曉，這樣一場把國際規格、技術實證與產業落地放在同一個賽場檢驗的大學淨零競賽，在臺灣乃至國際上都不多見。最終，國立中央大學團隊以「Multiscale Design of a HEO-Catalyzed Ammonia Cracking Reactor and SOFC Green Power System Augmented by Digital Twin Visualization」奪下跨領域總冠軍；能源組冠軍則由美國維吉尼亞理工暨州立大學與國立陽明交通大學跨校團隊以「High Efficiency, High Power Density, Fast Response Power Supply for Semiconductor RF Power」拿下，永續組冠軍則由澳洲墨爾本大學與皇家墨爾本理工大學跨校團隊以「Energy from Thin Air: Sovereign, Resilient e-Natural Gas」奪得。三支冠軍隊伍把能源轉型、氣候治理與永續發展化為可實作、有前景的技術，也讓臺灣成為全球青年共同推動淨零科技、匯聚創新思維的重要基地。

賴清德總統致詞，鼓勵各國參賽青年，盛讚他們為改變人類未來、遏止氣候變遷所做的努力，賴總統表示，AI正在快速發展，臺灣雖然有半導體產業整合的優勢，但也使用了更多的電力，未來需要結合新的思維與科技解方，開發出在國際上具有競爭力的淨零科技，唯有AI與淨零技術共同發展，才能確保氣候變遷下的永續未來。

267支隊伍的背後，是來自79所大學、共1,144名師生投入的龐大科研能量。以參賽學校所在地計算，隊伍涵蓋了20個國家，而參賽師生的個人國籍更橫跨多達34國。其中能源組共有120隊，永續組則有147隊。

在打破地區及語言的藩籬，本屆競賽同時又針對淨零排放科技的發展趨勢，精準將參賽團隊劃分為「能源」（Energy）與「永續」（Sustainability）兩大類別。這場競賽對技術的檢驗也毫不寬鬆。大會的評審標準中有高達40％的權重緊扣「解決問題與技術價值」，「創意」與「技術內涵及可行性」各占25％，作品完整度則占10％。

對於這次全球青年齊聚一堂的參賽表現，能源組評審召集人、國立臺灣大學工學院院長江茂雄教授在講評中表示，能源組20支決賽隊伍的研究橫跨氫能、電池、電網、風能、波浪能、太陽光電、生質能、地熱及綠建築等領域，也可看見AI已進一步導入永續能源技術研發。而永續組評審召集人、國立中興大學材料科學與工程學系薛富盛教授也指出，這項淨零排放競賽的意義並不只是學生之間的競技，而是把青年研究、產業需求與臺灣未來的政策方向連結起來。透過這個平台，具潛力的構想有機會與產業接軌，研究成果也能回應臺灣推動淨零轉型的實際需要，因此是符合當前需求與未來發展方向的重要平台。

本屆競賽由教育部、環境部、經濟部及北市府觀傳局指導，並獲寶佳公益慈善基金會主要贊助，台北文華東方酒店提供晚宴特別贊助；其他贊助單位包括富邦金控、勇源教育發展基金會、光寶科技、鈺祥企業、台灣電力、志聖工業、均華精密工業、均豪精密工業、勝一化工、大華銀投信、台灣中油、南寶樹脂、華南銀行及金車文教基金會。這些來自能源、金融、材料、設備與公益領域的資源，不只共同支撐40個獎項與745萬元獎金，也讓青年團隊有機會直接接觸產業需求，理解一項技術從實驗室走向市場時，還必須面對成本、規模、溝通與商業模式等現實問題。

美國維吉尼亞理工暨州立大學與國立陽明交通大學跨校團隊獲得能源組冠軍。圖／東元提供
美國維吉尼亞理工暨州立大學與國立陽明交通大學跨校團隊獲得能源組冠軍。圖／東元提供

跨領域總冠軍由國立中央大學團隊奪得。圖／東元提供
跨領域總冠軍由國立中央大學團隊奪得。圖／東元提供

淨零 桂冠 賴清德

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