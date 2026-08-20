人形機器人策略轉向！台達、新漢賣關鍵零件 達明雙臂協作明年Q1出貨

達明機器人、台達電（2308）布局工廠自動化商機，從機器人硬體銷售，走向產線規劃輸出服務，特別的是，兩業者都看好雙臂協作應用，對人形機器人態度轉趨務實，達明人形機器人進入場域驗證（POC）期，台達則是不做整機系統，定位人形機器人關鍵零件供應商，新漢則攜手29家生態系夥伴打平台戰。

台北國際自動化工業大展19日開幕，正逢宇樹科技掛牌首日，市場焦點都在美台中的機器人競賽，不過，台廠走務實路線，對人形機器人應用看法保守務實，由於半導體及電子製造業產線多導入單臂及協作機器人，包括達明機器人與台達電都展出更多雙臂協作機器人應用，從AI（人工智慧）伺服器搬運、半導體晶圓搬運、焊接及包裝等應用五花八門。

達明雙臂協作機器人切入AI伺服器

達明營運長黃識忠指出，宇樹科技在運動控制（Motion Control）與控制能力很厲害，可以做高難度動作，證明其在硬體控制與運動控制演算法上具優越表現，但彼此戰略路線差異大，達明深耕電子跟半導體產業，賦予機器人產業技能Skill，累積豐富經驗，而不只是「展示」。

達明在半導體（機器手臂＋自走車）的晶圓盒搬運應用領域市占率第一。黃識忠表示，工廠實務上對精密製程產品如PCBA或晶圓取放的要求高，不能用機器人手抓取，必須用特定吸盤工具，萬用型機器人因尚不成熟，法規不完備，達明會先專注單臂、雙臂或結合自走車（AMR）等能讓客戶享受立即投資報酬率的產品線。

達明今年展出AI Cobot與人形機器人TM Xplore I，以及全新TM45S雙手臂伺服器組裝應用，雙臂同動最大荷重可達100 kg，適合伺服器搬運，目前持續進行POC（概念驗證）及測試驗證，廣達將於2027年首季先行導入。

達明去年率先發表輪式人形機器人，目前也已跨入人形機器人2.0研發，與韓國及工研院合作開發靈巧手，黃識忠指出，靈巧手有20幾個自由度關節，馬達跟減速機體積小，現階段有耐用性差的缺點，客戶至少要求3年耐用期，因為不願產線有停擺損失，而要走入家用所需開發時間會更久。

黃識忠表示，具身機器人有三大挑戰，包括上述靈巧手的耐用度不足，目前各國安全法規與資安要求都仍空白，以家用場域來說，買一台可能要數十萬到百萬，但機器重量可能90公斤，一旦跌倒可能壓到人，單一事故就可能毀掉該產品商機，第三個挑戰是現階段物理AI訓練數據仍匱乏。

台達人形機器人定位零組件 雙臂協作當道

人形機器人戰場2025年熱鬧，2026年轉趨冷靜，不只是達明人形機器人還在POC階段，台達電的人形機器人策略也化整為零，宣布不會做整機，只做關鍵零組件。

台達2025年8月正式成立台達機器人創新研究院（DRIC），宣布進軍人形機器人跟機器狗戰場，經過一年探索，品牌長郭珊珊表示，台達電不會生產人形機器人整機，會提供整合感測器、馬達、減速機、驅動器的關節及機器人大小腦等關鍵零組件為主，19日也發表內建力量感測器的關節元件。

台達品牌長郭珊珊表示，研發「關節模組」等關鍵零組件，銷售給其他已在製造人形機器人的廠商，比自己投入整機製造更具戰略價值，台達機電事業群總經理高璐華則表示，台達將鎖定機械業、機器人、電子業與半導體為4大優先產業，是否開發機器人靈巧手已在研究院評估中。

新漢揪29夥伴造機器人平台生態系 創博營收將破4億元

新漢同樣定位關鍵零組件供應商，提供機器人運動控制器及關節，董事長林茂昌19日宣布揪29家合作夥伴打造機器人生態系，推出「RoboWIZ AI機器人開放平台」，林茂昌指出，新漢與子公司創博的核心競爭力在於將機器人的「大腦」與「小腦」高度整合，提供一整套平台化的解決方案協助想開發非紅供應鏈的客戶「光速上線」。

新漢子公司創博受惠美國FCC宣布將限制紅色供應鏈機器人輸美，近期獲得許多客戶接洽，機器人相關接單上半年成長80%，出貨量成長30%，下半年成長依舊樂觀。林茂昌預估，今年創博業績將超過4億元，打破2022年業績高峰再創新高。

「RoboWIZ AI機器人開放平台」共有五大關鍵架構，邀集29家業者參加，包括本體：富田電機 FUKUTA、SYNCROBOTIC、Syncutron、REI、PSYONIC、仁寶電腦，功能安全與資安項目：新漢、Reynolds & Moore、QNX、Renesas 瑞薩電子、Syncutron、Botfellows、椰棗科技、MAMEZO、Safetics。

AI控制核心包括：新漢、Qualcomm 高通、R2Labs、NVIDIA 輝達、Mobilint、Intel 英特爾、工業技術研究院、Nexuni，感知／視覺：RealSense、Stereolabs、SENSING、AWAREK。即時控制：新漢、IntervalZero、TenAsys、EtherCAT Technology Group。

達明產線系統整合業務翻倍成長 台達瞄準半導體與AI伺服器

特別是，台灣機器人業者轉向高附加價值業務，達明跟台達開始提供自動化產線設計規劃業務。

達明指出，近年積極投入系統整合業務，不再單純銷售機器人，而是幫客戶提供流水線、周邊線及與其他機台、料架、自走車對接的完整自動化解方案，客戶多在台灣建造產線，等規劃好之後再搬移到美國或東南亞國家，可以節省許多產線工程師人力。

而系統整合業務客戶涵蓋半導體、車用零件及傳統產業，今年營收已比去年成長1~2倍，2027年也設定1~2倍成長目標，今年上半營收中，系統整合業務占比高達1~2成，隨案量變多，會優先挑選服務高價值專案，幾個黏性高的客戶甚至重複下單回購到第四期。

台達也看好電子業解決方案（Solution）潛力，會協助客戶進行整廠整線的規劃，其中半導體業與伺服器擴廠需求大，會是未來重點發展方向。

新漢董事長林茂昌揪供應鏈打造機器人生態系。王郁倫攝影

台達電品牌長郭珊珊表示，不會做人形機器人整機。王郁倫攝影

達明董事長何世池、總經理是陳尚昊、營運長黃識忠、財務長王偉霖與人形機器人合影。王郁倫攝影