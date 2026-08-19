上緯搶攻AI機器人新局串聯10餘家夥伴 台灣AI機器人生態系首度亮相

AI（人工智慧）機器人成為全球科技產業下一波重要競爭焦點。上緯控股（3708）旗下上緯智聯科技19日在2026台北國際自動化工業大展中，首度以「台灣AI機器人生態系」為主軸，聯合10餘家台灣產業、技術及學研合作夥伴共同展出。

相關產品涵蓋智慧巡檢、公共安全、智慧營建、AI教育平台、商業互動、長照陪伴等多元場域應用，系統性呈現台灣AI機器人從技術整合、高性能複合材料、關鍵零組件、控制系統到多元場域應用的整合成果。

不同於過去多數展覽聚焦於單一機器人展示，上緯集團此次集結富田電機（4590）、羅比芯科技、明志科技大學電機工程系、聚利興業、甲子機電、宏康智慧、創泓科技（7714）、邏數、貝登堡、英棒、晴瀧設計、永元智能、帝闊智慧、明立科技等產學研夥伴，共同展示台灣機器人產業從技術研發、人才培育到產業落地的跨域整合能量。

上緯智聯董事長蔡朝陽強調：「機器人不是『做』出機構就好，而是靠生態系『養』出來的！台灣擁有半導體、ICT、精密機械與高性能材料等世界級的製造供應鏈，不應只扮演零組件供應者，更要跨出打造台灣自主AI機器人的第一步。」

上緯今年將完成台灣自有品牌台智寶（TaiiBot）、在地組裝與系統整合，下一階段將進一步投入「大腦、小腦」與關節模組等核心技術自主研發，預計明年推出由台灣團隊設計、研發的「台灣土狗」四足機器人。

這是繼離岸風電後，上緯集團準備交出的另一張成績單。蔡朝陽期許率先串聯在地生態系，以一隻「台灣土狗」為起點，拚出台灣AI機器人生態系，走向國際市場。

在智慧巡檢方面，上緯智聯集結台灣合作夥伴聚利興業、甲子機電、宏康智慧、創泓科技、晴瀧設計，打造四足機器人智慧巡檢方案，涵蓋可拆卸巡檢模組、提升電池續航與安全性的固態電池、自主導航、影像辨識、聲控指令、爬梯越障、場域環境辨識、RMS智慧巡檢平台等，可應用於工廠、能源設施、消防及大型公共場域。

同時攜手帝闊智慧，導入隱私保護AI、影像去識別化及生物辨識技術，強化四足機器人於巡檢及公共場域應用的資料安全與隱私保護，推動可信任AI在實際場域落地。

此外，攜手長期深耕半導體廠務機電工程的明立科技，展示四足機器人於廠務巡檢的應用，以及適用於大型工廠與商場的全自動商務清潔機器人，進一步拓展AI機器人在智慧製造與自動化場域的多元應用。

上緯智聯與明志科技大學電機工程系、貝登堡打造AI教育平台，透過ROS、Arduino及圖形化程式設計，培育跨域AI機器人人才，並與英棒合作舉辦四足機器人大專院校競技挑戰賽，獲得大專院校師生熱烈迴響。

在智慧營建方面，則結合ROSO展示整合BIM、三維掃描、自主導航及AI分析技術的智慧工地解決方案，協助營建產業提升施工管理效率，回應缺工與工安管理需求；在商業服務領域，則展示AI機器人在展演互動、商場導覽及智慧服務等應用，展現AI機器人從工業場域走向城市生活的多元可能。

在智慧營運與跨載具整合方面，上緯智聯攜手永元智能以ODin機器人作為執行載體、智能管理平台為智慧中樞，串聯跨品牌機器人、IoT設備與真實場域數據，持續推動AI模型進化與產業應用落地，協助企業因應缺工挑戰、提升智慧營運效率，進一步拓展Physical AI在多元產業場域的應用。

在長照陪伴應用，上緯智聯和創泓科技共同展出內容，含AI語音（支援國英台語），VLM 影像視覺理解，無人載具管理平台及資安監控等服務，讓四足機器人得以提供自然流暢的互動陪伴，更能進一步主動偵測跌倒或求救訊號，第一時間發出警報，提供安全守護。

除生態系布局之外，亦發揮上緯集團在高性能複合材料與循環材料領域的技術優勢，持續導入可回收高階複合材料、輕量化設計及循環製程，透過降低重量提升續航效率、降低關節負載，朝打造全球最輕、可回收AI機器人的長期目標邁進，兼顧智慧科技與永續發展。

蔡朝陽說，此次參與2026台北國際自動化工業大展，不只展示最新AI機器人技術，更希望藉由展會串聯產業資源，推動跨領域合作，展現台灣自主AI機器人生態系的整合成果。

展望未來，上緯集團將持續深化AI Hybrid雲地架構、自主訓練模型等核心技術，聚焦智慧巡檢、公共安全、教育及商業服務等應用市場，攜手更多產業夥伴，加速AI機器人從場域驗證走向商業化應用，持續擴大TaiiBot AI機器人生態系。

上緯集團搶攻AI機器人新局，串聯10餘家夥伴的台灣AI機器人生態系首度亮相。記者宋健生／攝影