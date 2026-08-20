台積明年資本支出 美銀喊850億美元

美銀證券報告指出，台積電（2330）具備強勁的技術領先優勢，2027年資本支出有望高出預期，上看850億美元，如果海外廠區產能利用率與定價執行良好，有助緩和毛利率稀釋壓力，維持目標價3,100元及「買進」評等。

美銀指出，台積電最新董事會決議已核准290億美元資本支出，用於先進前段與後段製程需求，使2026年前三季預算年增率達99%。

雖然預算季度分配可能波動，美銀認為，台積電整體預算結構仍持續傾向前段擴產，在先進後段封裝與特殊製程上則是略微提升，這顯示公司正處於產能急速擴張階段，用於廠房與無塵室建置的預算比重已下滑。

根據美銀對繪圖處理器、特殊應用IC、x86／安謀伺服器CPU、網路交換器及既有行動系統單晶片（SoC）晶圓需求的估算，台積電資本支出有望達成2026年指引的中間值620億美元。

美銀指出，如果台積電資本撥款執行率能維持年增40%至45%強勁走勢，2027年資本支出可能達800億美元至850億美元，高於美銀預估的780億美元、市場共識預估的750億美元。

美銀表示，台積電資本支出明顯成長，2026年至2028年折舊費用年複合成長率可能達20%。