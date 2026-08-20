650億！創意發動最大籌資 簽訂銀行團聯貸案、發行海外公司債
台積電（2330）轉投資ASIC設計服務大廠創意昨（19）日公告，董事會決議通過與銀行團簽訂400億元聯貸案，並發行上限8億美元海外無擔保轉換公司債，可望合計籌措約650億元銀彈，是創意成立以來最大規模籌資。
法人認為，創意發動公司史上最大手筆籌資，主要應該是為了因應AI浪潮下，日益擴大的ASIC業務周轉所需的資金需求，預做準備。
業界人士表示，ASIC設計服務業者幫客戶進行投產、封測、代購料等，需要先墊付款項，而且應付帳款周轉天數較短，但在交貨之後，距離應收帳款收回可能需歷經好幾個月，中間資金出入有一段時間差。
因此，隨著承接案件數量或規模擴大，對資金周轉的需求也愈來愈大，創意手上握有的銀彈愈充裕，對後續衝刺訂單愈有幫助。
根據創意公告，該公司將與兆豐商銀等聯合授信銀行團，簽訂聯貸合約案，目的是為充實中長期營運資金，總額度為400億元，並於25％範圍內增減這次聯合授信總額度。
創意並將發行海外第一次無擔保轉換公司債，發行總額以8億美元為上限，每張債券面額為20萬美元，發行期間暫定為五年，所募得價款用途是外幣購料。
市場分析，籌資方式有很多種，創意這次有一大部分是透過銀行聯貸取得資金，投入營運後，未來可取得相關案件成果但不必太過膨脹股本，算是有利局面。
目前創意手上最受矚目的案件莫過於雲端服務供應商（CSP）客戶的CPU案件，而且下一世代CPU案子預計於今年底至明年初進入量產。由於CSP客戶的案件通常總金額都頗為可觀，外界認為，該公司應當是因應生意愈做愈大，提前進行籌資。
除了CPU案件，創意目前手上還有備受關注的北美客戶車用晶片案件，這一代晶片已經於4月設計定案（Tape-out），預計於明年下半量產，該公司也持續鴨子滑水，爭取下一代晶片案繼續合作。
創意昨日股價下跌240元，收在5,295元，跌幅逾4％。
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