聽新聞
0:00 / 0:00

ASIC伺服器 躍新藍海

經濟日報／ 記者蕭君暉蘇嘉維／台北報導

微軟、Google、Meta及亞馬遜等北美雲端服務供應商（CSP）相繼亮出自研AI晶片新武器，不僅使得ASIC晶片蓬勃發展，同步引爆ASIC伺服器大商機，吸引鴻海（2317）、廣達、緯穎、英業達等代工廠積極搶進，看好ASIC伺服器將是下一個新藍海。

鴻海已經卡位進入北美各大CSP供應鏈。鴻海指出，去年ASIC伺服器約占AI伺服器營收一成，今年上半年比重略高於去年全年。隨著下半年新產品陸續出貨，專案數量持續增加，預期ASIC出貨規模及獲利貢獻都將持續提升，鴻海對ASIC伺服器的市占率目標設定在四成以上。

廣達也已打入北美CSP大廠開出的ASIC專案當中，雖然目前貢獻業績成長動能有限，隨著客戶有望在明年及後年逐年加大拉貨力道，可望為廣達後續業績成長帶來額外助益。

緯穎在ASIC伺服器市場掌握各大CSP客戶專案，並主攻L10／L11市場，目前已是緯穎主要營收來源。

英業達也積極進入北美CSP客戶的ASIC供應鏈，出貨規格有望延伸到L10。

伺服器 鴻海 廣達

延伸閱讀

全民權證／鴻海 挑價內外15%

廣宇雙引擎 營運喊衝！AI伺服器10月放量

台股冷颼颼散熱股卻發燙！奇鋐一日填息、健策飆逾5% 有何底氣？

奇鋐飆漲停！00406A重倉5.13%單日漲逾2% 展現主動選股爆發力

相關新聞

超微奪單Google 聯發科警戒、博通也面臨訂單遭分食危機

外媒報導，超微將跨足客製化AI晶片市場，首發客戶是Google，將為其開發第十代張量處理器（TPU），搶單聯發科、博通等大廠。

智慧自動化系列展登場 台灣機器人國家隊成形

台灣機器人與智慧自動化系列展昨（19）日登場，上緯、羅昇、新漢、所羅門及和椿等大廠，不再單打獨鬥展示單一機器人，而是集結零組件、控制系統、AI軟體及場域應用夥伴，以團隊結盟方式搶攻國際市場，台灣機器人國家隊儼然成形。

人形機器人策略轉向！台達、新漢賣關鍵零件 達明雙臂協作明年Q1出貨

達明機器人、台達電（2308）布局工廠自動化商機，從機器人硬體銷售，走向產線規劃輸出服務，特別的是，兩業者都看好雙臂協作應用，對人形機器人態度轉趨務實，達明人形機器人進入場域驗證（POC）期，台達則是不做整機系統，定位人形機器人關鍵零件供應商，新漢則攜手29家生態系夥伴打平台戰。

台積埃米世代完勝三星！先進製程藍圖明確 量產時間大幅超前

台積電先進製程藍圖明確，在埃米世代可望再度完勝三星。依據三星官方資訊，原訂2027年量產1.4奈米的時間點，將延後至2029年，比台積電A14晚一年量產。業界看好，台積電將持續享有領先者紅利，助攻營收與獲利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。