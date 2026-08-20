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ASIC伺服器 躍新藍海
微軟、Google、Meta及亞馬遜等北美雲端服務供應商（CSP）相繼亮出自研AI晶片新武器，不僅使得ASIC晶片蓬勃發展，同步引爆ASIC伺服器大商機，吸引鴻海（2317）、廣達、緯穎、英業達等代工廠積極搶進，看好ASIC伺服器將是下一個新藍海。
鴻海已經卡位進入北美各大CSP供應鏈。鴻海指出，去年ASIC伺服器約占AI伺服器營收一成，今年上半年比重略高於去年全年。隨著下半年新產品陸續出貨，專案數量持續增加，預期ASIC出貨規模及獲利貢獻都將持續提升，鴻海對ASIC伺服器的市占率目標設定在四成以上。
廣達也已打入北美CSP大廠開出的ASIC專案當中，雖然目前貢獻業績成長動能有限，隨著客戶有望在明年及後年逐年加大拉貨力道，可望為廣達後續業績成長帶來額外助益。
緯穎在ASIC伺服器市場掌握各大CSP客戶專案，並主攻L10／L11市場，目前已是緯穎主要營收來源。
英業達也積極進入北美CSP客戶的ASIC供應鏈，出貨規格有望延伸到L10。
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