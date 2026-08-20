ASIC伺服器 躍新藍海

台灣機器人與智慧自動化系列展昨（19）日登場，上緯、羅昇、新漢、所羅門及和椿等大廠，不再單打獨鬥展示單一機器人，而是集結零組件、控制系統、AI軟體及場域應用夥伴，以團隊結盟方式搶攻國際市場，台灣機器人國家隊儼然成形。

2026-08-20 00:02