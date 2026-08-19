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富田搶攻低空載具 無人機馬達第4季投產
台北國際自動化工業大展19日登場，富田電機（4590）董事長張金鋒表示，富田積極拓展機器人與低空載具等新興應用領域，包括第二代機器狗關節動力模組、中小型無人機專用馬達，都將在第4季投產，預估下半年營運會比上半年好，也會優於去年同期。
富田此次參加台北國際自動化展，首度公開機器人手臂關節模組技術，以及自主研發機器狗實機。張金鋒指出，第一代機器狗關節動力模組已接單出貨，10月將推出第二代，已有半導、系統整合廠洽談合作，主要用於廠房巡檢等用途。
在低空載具專用高效驅動馬達部分，富田除了美國客戶，近期也接獲歐洲無人機大廠大單，為此在苗栗銅鑼廠新增的一條中小型無人機專用馬達生產線，目前進入最後調校階段，預計第4季開始出貨。
張金鋒表示，該產線年產30萬顆動力馬達，已全數被上述歐洲大廠包下，初估每年可貢獻2億至3億元營收，富田的低空載具驅動馬達年產能，也將由目前的10萬顆一舉拉升至40萬顆。
富田上半年合併營收5.69億元，稅後純益1.13億元，每股稅後純益2.07元；展望下半年，預估會比上半年好，也會優於去年同期。
張金鋒指出，富田的成長引擎來自機器狗、小型化動力模組、無人機／低空載具、AMR，同時發展小型化低空載具，應用包括無人機與機器狗。小型化低空載具占營收比重約3%至5%，預估今年底可達5%，明年有機會朝10%邁進。
張金鋒進一步指出，即將推出的第二代機器狗，會提供2台給大股東中鋼公司使用，初期導入工廠巡檢等應用場域。無人機動力模組現階段主要以出口海外為主，市場集中在美國，也有部分歐洲客戶。
此外，富田近期也接獲美國自行車廠增程型助力自行車訂單，主要提供完整電動助力動力系統，目前正在建置產線，順利的話，第4季就可開始投產，為營運增添動能。
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