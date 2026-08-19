聽新聞
0:00 / 0:00

富田搶攻低空載具 無人機馬達第4季投產

經濟日報／ 記者宋健生／台北即時報導
富田此次參加台北國際自動化展，首度公開自主研發的機器狗實機。記者宋健生／攝影
富田此次參加台北國際自動化展，首度公開自主研發的機器狗實機。記者宋健生／攝影

台北國際自動化工業大展19日登場，富田電機（4590）董事長張金鋒表示，富田積極拓展機器人與低空載具等新興應用領域，包括第二代機器狗關節動力模組、中小型無人機專用馬達，都將在第4季投產，預估下半年營運會比上半年好，也會優於去年同期。

富田此次參加台北國際自動化展，首度公開機器人手臂關節模組技術，以及自主研發機器狗實機。張金鋒指出，第一代機器狗關節動力模組已接單出貨，10月將推出第二代，已有半導、系統整合廠洽談合作，主要用於廠房巡檢等用途。

在低空載具專用高效驅動馬達部分，富田除了美國客戶，近期也接獲歐洲無人機大廠大單，為此在苗栗銅鑼廠新增的一條中小型無人機專用馬達生產線，目前進入最後調校階段，預計第4季開始出貨。

張金鋒表示，該產線年產30萬顆動力馬達，已全數被上述歐洲大廠包下，初估每年可貢獻2億至3億元營收，富田的低空載具驅動馬達年產能，也將由目前的10萬顆一舉拉升至40萬顆。

富田上半年合併營收5.69億元，稅後純益1.13億元，每股稅後純益2.07元；展望下半年，預估會比上半年好，也會優於去年同期。

張金鋒指出，富田的成長引擎來自機器狗、小型化動力模組、無人機／低空載具、AMR，同時發展小型化低空載具，應用包括無人機與機器狗。小型化低空載具占營收比重約3%至5%，預估今年底可達5%，明年有機會朝10%邁進。

張金鋒進一步指出，即將推出的第二代機器狗，會提供2台給大股東中鋼公司使用，初期導入工廠巡檢等應用場域。無人機動力模組現階段主要以出口海外為主，市場集中在美國，也有部分歐洲客戶。

此外，富田近期也接獲美國自行車廠增程型助力自行車訂單，主要提供完整電動助力動力系統，目前正在建置產線，順利的話，第4季就可開始投產，為營運增添動能。

富田電機董事長張金鋒表示，富田近期接獲歐洲無人機大廠大單，為此在苗栗銅鑼廠新增的一條中小型無人機專用馬達生產線，目前進入最後調校階段，預計第4季開始出貨。記者宋健生／攝影
富田電機董事長張金鋒表示，富田近期接獲歐洲無人機大廠大單，為此在苗栗銅鑼廠新增的一條中小型無人機專用馬達生產線，目前進入最後調校階段，預計第4季開始出貨。記者宋健生／攝影

富田此次參加台北國際自動化展，首度公開機器人手臂關節模組技術。記者宋健生／攝影
富田此次參加台北國際自動化展，首度公開機器人手臂關節模組技術。記者宋健生／攝影

載具 無人機 機器狗

延伸閱讀

精確攻機器人 營運爆發

廣宇雙引擎 營運喊衝！AI伺服器10月放量

福華：下半年轉機浮現

上緯自主研發「台灣土狗」將誕生 AI機器人生態系首度亮相

相關新聞

上緯搶攻AI機器人新局串聯10餘家夥伴 台灣AI機器人生態系首度亮相

AI（人工智慧）機器人成為全球科技產業下一波重要競爭焦點。上緯控股（3708）旗下上緯智聯科技19日在2026台北國際自動化工業大展中，首度以「台灣AI機器人生態系」為主軸，聯合10餘家台灣產業、技術及學研合作夥伴共同展出。

富田搶攻低空載具 無人機馬達第4季投產

台北國際自動化工業大展19日登場，富田電機（4590）董事長張金鋒表示，富田積極拓展機器人與低空載具等新興應用領域，包括第二代機器狗關節動力模組、中小型無人機專用馬達，都將在第4季投產，預估下半年營運會比上半年好，也會優於去年同期。

和椿張以昇接董座後首露面談感想 將推機器人租賃服務

和椿（6215）科技6月剛完成世代交棒，程天縱交棒轉任榮譽董事長暨首席策略顧問後，新任董事長張以昇19日出席台北國際自動化工業大展，率組件、設備、代工及機器人四大事業處副總及總經理朱鋑隆一同對外展現接班氣象，他會後受訪透露上任後最大挑戰是人力調度調配。

和椿串聯機器人生態系 下一波鎖定人形機器人

和椿（6215）19日參加自動化工業大展，董事長張以昇表示，公司現階段功能型機器人業務快速成長，下一階段將聚焦人形機器人布局，擴充多元機器人生態系，以建立新的智慧營運模式。

宇瞻自動化展首次亮相半導體晶圓量測設備 強攻高精度檢測應用

今年台北國際自動化工業大展，赫然看見以工控記憶體模組及系統整合的宇瞻（8271）也首次參展，而且展示半導體檢測設備，是宇瞻跨足半導體量測設備的起手式。

邁向全新紀元 華碩Physical AI解決方案匯聚自動化大展

2026台北國際自動化工業大展盛大登場，華碩（2357）今年以「AI 無所不在：驅動實體AI新紀元(Ubiquitous AI: Driving the Physical AI Era)」為主軸，展出以多元智慧工廠應用為核心，結合視覺辨識、邊緣運算與機器控制等技術，宣告AI正式由「數據分析」邁向「實體世界控制」的全新紀元，加速推動產業自動化與智慧化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。