機器人與智慧自動化加速落地 搶千億美元商機

行政院長卓榮泰昨（19）日宣布，116年度中央政府總預算案將編列2,292億元推動科技發展，年增12.7%；其中AI新十大建設預算達406億元，年增25%。政府將以AI軟體產業登峰、百工百業智慧應用雙軸推進，結合台灣AI晶片與先進製造優勢，帶動機器人與智慧自動化加速落地，搶攻全球上千億美元商機。

卓榮泰昨日出席2026工業4.0暨智慧製造系列展，涵蓋2026台灣機器人與智慧自動化展（TAIROS）暨台北國際自動化工業大展等開幕典禮。他表示，政府持續加碼科技及AI建設，希望透過公私協力，推動「AI紅利，全民共享」，並以AI新十大建設打造全民智慧生活圈。

卓榮泰指出，台灣擁有領先的AI晶片與先進製造能力，下一步要將AI晶片裝進各類載體，推動AI由晶片、軟體走進工廠及各行各業。此次展會正是百工百業智慧應用具體展現，可望形成晶片、設備、系統整合與終端應用相互帶動的產業循環。

政府擴大投入，台灣機器人產業也從過去單點式的設備與零組件供應，朝AI、軟硬體整合及多元場域應用發展。台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一表示，AI快速進步，推動機器人從自動化跨向智慧化與自主化，並重新定義製造、生產及服務模式。

本屆展會以「Human Insight. AI Power.人機協作．AI賦能」為主軸，強調以人為決策核心、AI作為執行助力，共匯聚886家國內外企業，設置3,506個攤位，參展規模較去年成長約7%，顯示AI機器人及智慧製造投資持續升溫。

今年台廠精銳盡出，包括上銀（2049）、新代、上緯、和椿、東佑達、高明鐵、羅昇、富田、均豪、所羅門等，展示最新技術與產品，從關鍵零組件、控制系統、AI軟體、系統整合延伸至終端場域，展現完整機器人供應鏈實力。展出重點涵蓋人形機器人、協作型機器人、自主移動機器人（AMR）、機器視覺、數位雙生、AI Agent、邊緣AI及智慧工廠等。