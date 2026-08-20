智慧自動化系列展登場 台灣機器人國家隊成形

台灣機器人與智慧自動化系列展昨（19）日登場，上緯（3708）、羅昇、新漢、所羅門及和椿等大廠，不再單打獨鬥展示單一機器人，而是集結零組件、控制系統、AI軟體及場域應用夥伴，以團隊結盟方式搶攻國際市場，台灣機器人國家隊儼然成形。

2026工業4.0暨智慧製造系列展，涵蓋2026台灣機器人與智慧自動化展（TAIROS）暨台北國際自動化工業大展等，由台灣智慧自動化與機器人協會、展昭國際、經濟日報共同主辦。

台灣機器人與智慧自動化系列展

全球機器人產業正迎來轉捩點，市場焦點由傳統工業自動化，轉向實體AI（Physical AI）與人形機器人商用化。本屆展會聚焦AI機器人落地，涵蓋人形及協作型機器人、自主移動機器人（AMR）、機器視覺、數位雙生、邊緣AI、智慧工廠與關鍵零組件，呈現從技術、系統整合到終端應用的完整產業鏈。

台灣智慧自動化與機器人協會指出，台灣擁有半導體、資通訊、精密機械及智慧製造基礎，已建立從關鍵零組件、控制系統到AI應用整合的供應鏈，在全球智慧製造市場具備競爭優勢。

上緯控股旗下上緯智聯首度以「台灣AI機器人生態系」為主軸，聯合富田電機、創泓科技、羅比芯科技等十餘家夥伴，展示智慧巡檢、公共安全、智慧營建、商業互動及長照陪伴等應用。

上緯智聯董事長蔡朝陽表示，「機器人不是把機構『做』出來就好，而是靠生態系『養』出來。」台灣不應只扮演零組件供應者，更要建立自主AI機器人能力。上緯今年將完成自有品牌台智寶（TaiiBot）的在地組裝與系統整合，下一階段投入「大腦、小腦」及關節模組自主研發，預計明年推出由台灣團隊設計的「台灣土狗」四足機器人。

佳世達集團旗下羅昇則攜手利茗、怡進、維田、台達等夥伴，聚焦人形機器人、半導體設備、智慧物流、AI視覺、邊緣運算及能源管理。羅昇總經理李長堅表示，公司將從關鍵技術延伸至多元場域，協助客戶縮短設備開發及導入時間。

新漢首度發表「RoboWIZ」AI機器人開放生態系。董事長林茂昌指出，平台將提供模組、關節、感測器及周邊套件一站購足服務，協助業者加速設計及製造各類AI機器人。

所羅門則與仁寶、英業達、創博、來達科技及東元等夥伴，共同打造國產四足機器人研發平台，目前已完成兩款原型機，並驗證地下涵洞巡檢、自主導航、群體協作及消防救災等功能。

和椿也首度展示整合多品牌、多型態機器人的「無人工廠」方案，由零售機器人偵測貨架庫存，再由人形機器人補貨上架。董事長張以昇表示，公司正加速串聯不同機器人與應用系統，建立多元生態系。